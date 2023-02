Zloděj se při vloupání na Brněnsku díval přímo do kamery. Poznáte ho?

/VIDEO/ Ze začátku to vypadá jak scéna vystřižená z komedie. Zloděj amatér vchází do místnosti s trezorem a dívá se přímo do bezpečnostní kamery. Po chvíli přináší roztrhanou papírovou krabicí a objektiv zakrývá. Tím ale legrace končí. Zloději se totiž z trezoru na Brněnsku podařilo ukrást slitky drahých kovů v hodnotě několika milionů korun.

Zloděj ukradl z trezoru ve firmě slitky za několik milionů korun. | Video: PČR