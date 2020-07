Těžce vynaložené úsilí bez očekávaného výsledku. Tak by se dala shrnout nedávná neúspěšná výprava zatím neznámého zloděje za penězi z trezoru firmy v Lomničce u Tišnova na Brněnsku.

Lupiči při dobývání do trezorů se nebrání použít jakékoli prostředky | Foto: Ilustrační foto: Petra Lišková

Aby pachatel mohl vykrást sídlo společnosti, musel nejprve rozebrat část střechy z pálených tašek. Otvorem ve stropu se pak dostal do skladu a pokračoval do kanceláře. „Zloděj musel do zdí vybourat celkem tři otvory. V kanceláři našel trezor, který se mu i přes snahu násilím nepodařilo otevřít," uvedl v úterý policejní mluvčí Bohumil Malášek.