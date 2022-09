Do objektu se dostal poté, co cihlou rozbil okno na toaletě. „Tím se mu otevřela cesta do budovy, kterou následně prohledal. Měl buď dobré informace nebo pořádnou porci intuice a štěstí. Najít odložený notebook asi nebylo složité, ale objevit ukrytou třicetitisícovou hotovost v mikrovlnné troubě už není zcela obvyklé,“ informoval o případu policejní mluvčí Bohumil Malášek.