Že mladík není zvukař vracející se z práce, začal řidič chápat už ve chvíli, kdy klient sáhl do křoví a vytáhl z něj další dvě reprobedny. Brněnský taxikář přivezl lapku rovnou strážníkům poté, co do cílového místa v Nádražní ulici přivolal hlídku.

„Devatenáctiletý podezřelý tvrdil, že techniku si odnesl z ekodvora. Po otázce, jak se do sběrného střediska uprostřed noci dostal, začal strážníkům vysvětlovat, že je to areál, kam se odkládají nefunkční věci a mají tam zelený kontejner. Příliš neprůstřelně nepůsobil ani mladíkův argument, že by přece nešel znovu krást, když ho před několika hodinami pustili z cely,“ popsal kuriózní vysvětlení zloděje mluvčí městských policistů Jakub Ghanem.

Nálepky na reprobednách prozradily, že vybavení patří lužáneckému centru volného času. To poté potvrdila i pracovnice zařízení. „Uvedla, že někdo rozbil okno budovy a dveře do skladu, kde měli uložené reproduktory. Mužovy nabídky, že dá vybavení do zástavy, dokud se případ nevyřeší, proto hlídka důrazně odmítla a předala ho jako podezřelého z trestného činu,“ dodal Ghanem.