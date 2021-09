Strážníci je proto doprovodili zpátky do obchodu, kde muž a žena z tašek vyskládali různé láhve alkoholu, sýry, párky, pistácie, zapalovače a zubní pasty za víc než sedm tisíc korun. Zboží nebylo poškozené, a tak jej zaměstnanci mohli vrátit zpět na svá místa. Dvojice je nyní podezřelá ze spáchání majetkového přestupku.

Nákup dohromady za víc než sedm tisíc korun si z brněnského supermarketu ve Vídeňské ulici chtěla v neděli odnést dvojice zlodějů. Čtyřiašedesátiletý muž a o třicet let mladší žena na sebe upozornili vytahováním různého zboží zpod mikiny a vkládáním jej do tašky na kolečkách.

