„Více než dvacet nezaplacených balení tuňáků pronesla v sobotu odpoledne kolem pokladen brněnského hypermarketu třiačtyřicetiletá žena. Přiznala se, že si zboží bezmála za 4500 korun naskládala do tašky, a na jeho odcizení jí nepřipadalo nic zvláštního,“ přiblížil v neděli případ z předchozího dne mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

Jeho kolega následně ženu upozornil, že by s krádežemi měla přestat. „Aby se kvůli opakovaným porušením zákona nedostala do vězení. Bleskově odvětila, že už by chtěla být v kriminálu,“ upozornil mluvčí.

Hledanou patnáctiletou dívku objevili při noční kontrole v Brně

Při pobídce k předložení dokladů se navíc divila, že ji strážník ještě nezná. „Poznamenala, že když si ji nepamatuje, bude nejspíš „nějakej novej“,“ přiblížil Ghanem slova dopadené ženy.

Ta však nakradené zboží musela nechat v prodejně. „Odešla s pokutou v maximální výši deseti tisíc korun a vědomím, že opakovaná majetková kriminalita může být posuzována jako trestný čin,“ dodal mluvčí strážníků.