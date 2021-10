Muž měl okolo čtyřiceti let, byl vysoký asi sto sedmdesát centimetrů, tmavovlasý, se strništěm. Doprovázela ho asi čtyřicetiletá žena s melírovanými vlasy. Kriminalisté uvítají informace na lince 158.

Mladé prodavačky se anglicky hovořící cizinec dotazoval na směnu eurových bankovek při nákupu zboží. „Při tom, když měla otevřenou kasu, ji bezostyšně sáhl do zásuvky a vytáhl balíček několika dvoutisícikorunových bankovek. Údajně chtěl vidět, jak české peníze vypadají. Při rozhovoru a přepočítávání peněz se mu podařilo několik dvoutisícovek nepozorovaně vzít a ukrýt v kapse kalhot," popsal ve čtvrtek bez bližšího popisu prodejny policejní mluvčí David Chaloupka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.