Podle soudu zbil obžalovaný svého kamaráda zcela bezdůvodně. „Poškozený Jakub Loupal musel podstoupit lékařské vyšetření, následně byl hospitalizován. Obvyklý způsob života nemohl vést po dobu tří až čtyř týdnů,“ uvedla soudkyně Halina Černá.

Ačkoliv se Valenta k činu přiznal, s jeho vážností nesouhlasil. „Sice jsem Loupala napadl, kdyby to ale bylo něco vážného, řešila by to přece policie hned na místě,“ řekl obžalovaný. Zároveň dodal, že se jej kamarádi pouze snaží znovu dostat do vězení. „Chci úplné zproštění nebo aspoň snížení trestu,“ podotkl Valenta, který je od září loňského roku současně i v tříleté podmínce.

Státní zástupkyně zhodnotila Valentovo odvolání jako nedůvodné. „Výpovědi svědků ohledně způsobu napadení považuji za pravdivé a věrohodné, původní rozsudek proto vnímám jako správný,“ vysvětlila obžaloba.

Soud odvolání obžalovaného nevyhověl. Valenta definitivně stráví dva roky ve vězení. Současně musí poškozené zdravotní pojišťovně zaplatit odškodné ve výši více než šestnácti tisíc korun.

TEREZIE SEKÁČOVÁ