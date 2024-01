Podmínku za znásilňování nevlastní dcery pro muže z Vyškovska nyní zdůvodnil Krajský soud v Brně, který o podobě trestu nedávno rozhodl. Jak uvedli jeho zástupci, přihlédl k rodinným a majetkovým poměrům otčíma, dosavadnímu způsobu života, možnosti nápravy a také k tomu, že první impuls k intimnímu sexuálnímu kontaktu měl vzejít od oběti.

Krajský soud v Brně. | Foto: Deník/Klára Hrbáčková

Muž odešel od soudu s pětiletou podmínkou, v reakci na nízký trest se oběť posléze pokusila o sebevraždu. Protože se obžalovaný již dříve před okresním soudem ve Vyškově přiznal, mohl senát krajského soudu přezkoumat pouze výrok o uloženém trestu. Tři roky za mřížemi poté soudci zmírnili na pětiletou podmínku s dohledem probačního úředníka.

Krajský soud přihlédl k povaze a závažnosti spáchaných trestných činů, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele, k jeho dosavadnímu způsobu života a možnosti jeho nápravy,“ vysvětlovala verdikt mluvčí Krajského soudu v Brně Klára Belkovová.

A doplnila: „Rovněž přihlédl k chování pachatele po činu, k jeho postoji k trestnému činu, tomu, že prohlásil vinu, a také k účinkům a následkům, které lze od trestu pro budoucí další život pachatele očekávat."

Protože obžalovaný nevlastní otec oběti přiznal vinu, nemuseli soudci v Brně dívku opakovaně vyslýchat. V případě, že obviněný svou vinu přizná, lze trestní řízení výrazně zkrátit a zjednodušit. Neprovádí se pak ale takzvané dokazování.

Podle zástupců krajského soudu vzešel prvotní impuls k sexuálnímu kontaktu od oběti. „Bez tohoto by s vysokou mírou pravděpodobnosti ke spáchání trestné činnosti obžalovaným vůbec nedošlo. Obžalovaný by si nemohl pořídit žádné fotografie ani videozáznam z jejich intimních styků. Neměl by tak prostředek, kterým by poškozenou vydíral, aby ji donutil k pokračování v jejich sexuálním vztahu,“ píše se v rozsudku krajského soudu, který má Deník k dispozici.

Trvalé následky po znásilnění na Vyškovsku? Posudek mě zaskočil, říká psycholog

Původně nechtěli představitelé krajského soudu případ dále komentovat, a to kvůli snaze minimalizovat riziko další psychické následky. „Za situace, kdy se poškozená na medializaci trestní věci sama podílí, krajský soud dospěl k závěru, že zveřejnění anonymizovaného znění rozsudku společně s tímto sdělením nemůže způsobit poškozené další újmu,“ pokračovala Belkovová.