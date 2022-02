„Tohle, jak se s námi lidi fotí a chtějí náš podpis, je pro mě novinka a nikdy by mě nenapadlo, že se toho dočkám. Děláme to rády a děkujeme za podporu, je to skvělý pocit," uvedla dvacetiletá obránkyně týmu Tereza Radová, která svým gólem v prvním českém zápase na turnaji proti domácí Číně zaznamenala premiérovou trefu ženského národního týmu na olympiádě v historii.