Projekt se jí náramně zamlouvá. „Myslím, že je to krásná akce, strašně jsem si užila letní festival, kluci od Toma si vyzkoušeli spoustu sportů, od té doby lezou na horolezecké stěně. Doufám, že to bude děti motivovat, aby se vracely ke sportu a najdou k němu lásku, hlavně od toho festival je,“ sdělila bývalá úspěšná tenistka, který v pátek oslavila pětatřicáté narozeniny.

S partnerem, hokejistou Tomášem Plekancem, očekává narození druhého potomka, takže aktivně si moc disciplín na Olympijském festivalu nevyzkouší. „Možná jen curling,“ usmála se.

K zimním sportů má odmalička blízko, ale příliš se jim věnovat nemohla. „Táta závodně lyžoval, babička s dědou mě už jako malou naučili lyžovat a bruslit, ale přece jen jsou to nebezpečné sporty, celou kariéru jsem k tomu nepřičichla, jak se říká. Těším se, že začnu zase lyžovat, bruslím občas s Tomášem, ale moc toho není, spíš mám vztah k letním sportům,“ přiznala.

Ze tří účastí na olympiádě má jednu bronzovou medaili, získala ji v Riu de Janeiro ve čtyřhře s Barborou Strýcovou. „Olympiáda je sportovní svátek a baví mě ji teď po kariéře sledovat a fandit. Je to krásná akce, na kterou se nezapomíná. Doufám, že to tak vnímají i fanoušci a že je to baví,“ uvedla.

Jako fanynka má ze zimních sportů blízko k hokeji, ale sleduje i další sporty. „Baví mě krasobruslení, teď jsme se dívali na mistrovství Evropy, ale při olympiádě sleduji všechny sporty, fandím všem českým sportovcům,“ dodala Šafářová.