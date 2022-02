A to možná ten ze všech nejkontroverznější. Nominace rodáka z Vyškova Michala Barinky v roce 2014 na olympiádu v Soči vzbudila velkou vlnu nevole kvůli jeho rodinným vazbám na tehdejšího kouče národního týmu Aloise Hadamczika.

Jiný rodilý Jihomoravan si v době samostatné České republiky hokej na žádných hrách nevyzkoušel. Jihomoravský kraj je tak ve srovnání regionů nejhorší. „Je jiná doba než za nás. Tehdy se hodně dobrých hokejistů rodilo na Moravě, potom se to asi zkrátka přesunulo víc do Čech,“ přemítal Radoslav Svoboda, stříbrný medailista z olympiády v Sarajevu v roce 1984, který je předposledním brněnským rodákem, jenž se objevil na hokejovém turnaji pod pěti kruhy. Posledním byl František Procházka v roce 1992 v Albertville.

Raritou v době samostatné republiky také je, aby se do české olympijské nominace dostal hokejista Komety. Zatím se to povedlo pouze Martinu Eratovi s Ondřejem Němcem před čtyřmi lety v Koreji. „Kometa byla v devadesátých letech a taky dlouho na začátku tohoto století v krizi, z níž se dostávala nějaký čas. Zlepšilo se to až v posledních deseti letech,“ připomněl odchovanec Stadionu a Ingstavu Brno Svoboda.

V dobách Československa přitom patřili hokejisté Brna nejednou k pilířům národního týmu. Rekordní byla v tomto směru olympiáda v roce 1960 v americkém Squaw Valley, kde národní tým obsadil čtvrté místo s devíti hráči Rudé hvězdy Brno.

Olympijský hokej v unikátních datech: Známe české bašty, Morava je slabá

V šedesátých letech válcovala československou ligu, i o čtvrtstoletí později v dobách Svobody byla Kometa stále pojem. Do reprezentace tak měli Brňané blízko. „Za nás měla Kometa pořád velký zvuk. Ani mě tehdy nechtěla, proto jsem šel do Jihlavy,“ vzpomíná bývalý elitní obránce Svoboda.

Na olympiádě v Sarajevu si zahrál ve svých šestadvaceti a patřil mezi zkušenější hráče týmu s věkovým průměrem nad pětadvacet let. Letošní výběr v Pekingu bez jakéhokoli hráče z jihu Moravy nebo z Komety má kolem třiceti let. „Doplatili jsme trochu na tehdejší režim, který nás už ve třiceti považoval za opotřebované. Samozřejmě taky dnes už jsou jiné technologie a někteří mohou hrát do čtyřiceti, ale věřím, že i tehdy, kdybych měl možnost kvalitního tréninku, tak bych vydržel déle,“ dodal brněnský rodák.

Kometa přesto bude mít i na letošním olympijském turnaji stopu. Mezi opory slovenské reprezentace mají patřit brněnský obránce Marek Ďaloga s útočníkem Michalem Krištofem.

Brankáři Mateji Tomkovi nejspíš připadne role gólmanské trojky. „Pro všechny hráče je nominace na olympiádu splněným snem. Gratuluju jim k tomu,“ poznamenal trenér Komety Jiří Kalous.

Jih Moravy na OH

samostatná Česká republika: 1994 - 2022

rodáci z kraje:

Michal Barinka zimní olympijské hry Soči 2014

z Komety Brno:

Martin Erat, Ondřej Němec Pchjončchang 2018