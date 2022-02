Nutně potřebovala takzvaný zelený kód, bez něhož by jen těžko opustila pražské letiště. „Formulář s informacemi o očkování a podobně jsem poslala společně s Filipem (její bratr Filip Taschler pozn. red.) už týden zpátky, ale někde se asi ztratil. Nedostala jsem tak povolení, bez kterého prostě nemůžu odletět. Termín byl striktně do středy, proto jsem ve čtvrtek od osmi od rána obvolávala snad tři lidi a poslala spoustu emailů. Díky bohu, že to vyšlo. Ještě se mi omluvili, že to byla jejich chyba,“ oddechla si.

Před odletem jsem radši ani nenakupovala, hlásí olympijská debutantka Březinová

V cestě na premiérovou olympiádu už jí pak nic nebránilo. Talentovaná krasobruslařka se v Pekingu představí společně se svým víc než o rok starším bratrem Filipem. „Ještě si pořád neuvědomuju, že budeme na olympiádě. Nevím, co od ní čekat, protože jsem nikdy nebyla ani v Číně. Zatím mám jen úsměv na tváři, chci zůstat neustále v přítomnosti a užívat si ten okamžik,“ prohlásila tanečnice na ledě, jež směřovala otázky o olympiádě hlavně na českého krasobruslaře Martina Bidaře.

Kromě individuálního závodu sourozenci Taschlerovi absolvují už v pátek týmovou soutěž. „Těším se, chceme si ji užít a hlavně se nestresovat. V individuálním závodě budeme samozřejmě usilovat o to, abychom se dostali do volné jízdy. Bude to náročné, ale cílem je ukázat, že je tady nějaký snad nadějný pár z České republiky do budoucna,“ pravila Taschlerová.

VÁNOCE V ITÁLII

Nejen kvůli olympiádě si naplánovali s koučem přísný režim. Na Vánoce zůstali Taschlerovi v Itálii, kde přes rok trénují. „Najížděli jsme hodně programů a snažili se co nejvíc. Ostatní páry z našeho týmu dostaly pauzu, měli jsme trenéra jen pro sebe a využili ho opravdu na sto procent,“ poznamenala Taschlerová.

Marodka bobtná. Zbrojovce scházelo jedenáct hráčů, na hrot musel Fousek

O svátcích si s bratrem užili jen dvou volných dnů. „Přes Vánoce a Nový rok jsme měli nejnáročnější přípravu, která byla těžká také na psychiku. Je totiž strašně demotivující, když vidíte na Instagramu, jak všichni jedí cukroví, leží u pohádek a jezdí na hory, zatímco my pauzu skoro neměli,“ zmínila Taschlerová.

Formu před olympijským závodem si prověřili na začátku ledna na mistrovství Evropy v Tallinnu, kde skončili jedenáctí. Oproti předloňskému šampionátu si polepšili o osm příček. „Evropa určitě ukázala, že nějaké změny a všechno, na čem jsme chtěli zapracovat, jsme vylepšili. Přesto jsem byla hodně zklamaná, že jsem v jízdě zakopla a utekla nám desítka. Myslím ale, že jsme ukázali, že máme na to se dostat do desítky a někdy i na stupně vítězů,“ zdůraznila Taschlerová.