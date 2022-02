„Je to super. Přemýšleli jsme už hodně dlouho o tom, že by se to mohlo povést. Je fajn, že se zadařilo,“ říká v rozhovoru pro Deník Rovnost jedenatřicetiletý brněnský rodák.

Padá na vás nostalgie?

Ještě ne, ještě je na to dost času.

Jaké máte pocity před zahájením her?

Tím, že máme tolik věcí, jimiž musíme projít, je to něco jiného, než na co jsme zvyklí. Pocity jsou jinak v podstatě stejné, je super zase vidět všechny naživo.

I příprava byla netradiční. I když žijete v Kalifornii, na olympiádu jste se po mistrovství Evropy připravoval v Kuřimi se sestrou Eliškou…

Bylo to něco jiného, ale hala v Kuřimi je super a tím, že tam byla i Eliška, vše běželo, jak mělo. Měli jsme klid na trénování, protože jsme měli hodiny jen pro sebe. Sice jsem tam byl bez trenéra, ale posílal jsem mu videa, na základě nichž jsme si vše hodnotili.

Na mistrovství Evropy vám vůbec nesedl krátký program, ale volný jste měl pátý nejlepší ze všech a díky němu se katapultoval z patnácté na desátou pozici. Piloval jste teď víc krátký program?

Trénoval jsem oba o trošku víc, ale rozdělil jsem oba tak, abych trénoval, co je potřeba. Nedával jsem si víc pozor na jeden. Hlavně jsem opravil problém, který jsem měl na Evropě. Když jsem tam dojel program, měl jsem ohlou brusli. Proto nešel salchow. Brusli jsem opravil a salchow jde úplně normálně.

Hořká neděle Komety. Facka od Zlína a pád v tabulce

S jakým výsledkem v Pekingu budete spokojený?

Když zajedu dva slušné programy a budu mít po jízdách dobrý pocit.

Novinkou pro vás bude týmová soutěž, při níž se představíte s dalšími českými krasobruslaři. Co od toho očekáváte?

Bude to dobrá zkouška. Osahám si krátký program, než pojedeme vlastní závod. Bude úspěch dostat se do volných jízd vzhledem k tomu, co nás čeká. Když jsem se díval na složení jednotlivých týmů, nepůjde o nic jednoduchého.

Přesto, že jedete už na čtvrtou olympiádu, i vzhledem k současné situaci je tato hodně odlišná od předcházejících…

Všechno je trošku jinak, než bývalo. Nikdy jsme nemuseli vyplňovat žádné dotazníky, papíry, testovat se a nosit masku. Není to takový problém, jen mi trochu vadí, že se musíme nechávat v Číně každý den testovat na koronavirus. Bude zajímavé sledovat, jak to bude vypadat, po jak dlouhé době po testu nás třeba pustí na sportoviště a podobně.

Je nákaza přímo v Pekingu velký strašák?

Samozřejmě do určité míry ano. Jsem ale očkovaný i třetí dávkou a když si budu dávat bacha a třeba se nesetkávat s lidmi, které neznám, věřím, že o takový problém nepůjde.