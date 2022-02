Úskalí ovšem tkví v nesehranosti týmu, který i kvůli současné koronavirové situaci nemá mnoho času na přípravu. „Je to velká neznámá, jde v podstatě o nový nároďák se staršími hráči. Důležité je taky potřebné štěstí, aby tam napadaly góly,“ říká Farda.

Na jediné olympiádě, které se zúčastnil, vybojovala československá výprava v roce 1972 tři cenné kovy, podobný počet věští i letos v Pekingu. „Martině Sáblíkové to uteklo o jedno místo, když uděláme dvě nebo tři medaile, tak to bude úspěch,“ předpovídá Farda.

Při vzpomínce na svou jedinou účast na olympiádě na turnaji v Sapporu v roce 1972 si vybaví měsíční aklimatizaci. „Byli jsme tam tak brzy, abychom si zvykli na čas a podnebí. Hráli jsme přáteláky s japonskýma mančaftama, které jsme poráželi o patnáct, šestnáct gólů. Jedli jsme pořád stejná jídla a už nám to bylo docela dlouho. Pak přišla olympiáda a nám se tolik nevedlo,“ připomíná legendární brněnský útočník.

Národní tým s hvězdnými jmény podlehl 1:5 Americe a překvapivá remíza Švédska se Sovětským svazem zkomplikovala národnímu týmu cestu za cenným kovem. Čechoslovákům tehdy nečekaně pomohli Finové, kteří zdolali Švédy, a před posledním soubojem se Sovětským svazem Čechoslováci dokonce živili naději na zlato.

Funkcionáři z vedení výpravy si předvolali kapitána Josefa Černého s dalšími zástupci kabiny a snažili se je přesvědčit, aby zápas vypustili. To Čechoslováci rázně odmítli, přesto prohráli 2:5. „Chtěli po nás dohodu, byl tam předvolán jen kapitán a trenéři, ale samozřejmě se to odmítlo,“ vzpomíná Farda.

Chuť si slavná parta kolem Václava Nedomanského, Jaroslava Holíka nebo Jiřího Holečka spravila o dva měsíce později, kdy ovládla domácí světový šampionát v Praze díky pikantní výhře 3:2 nad Sovětským svazem. „Když se nám na olympiádě nevedlo, říkali jsme, že musíme udělat medaili. Měli jsme strach, že pokud ji neuděláme, tak nás potom nevezmou na mistrovství světa. Z bronzu v Sapporu jsme měli velkou radost,“ ohlíží se Farda.

Při vzpomínce na olympiádu v Japonsku se mu vybaví i spektakulární kulisy. „Byli jsme z toho vykulení, organizace byla perfektní, Japonci to uměli už tehdy. Z ostatních sportů jsme ale moc neviděli. Byli jsme jen na skocích na lyžích, ale tam bylo minus dvacet stupňů a my jsme na to neměli oblečení, tak jsme pak už moc nevylézali ven,“ vzpomíná bývalý reprezentant.

Na další olympiádu už se nepodíval, v roce 1974 emigroval s Nedomanským do Švýcarska, odkud následně zamířili do Kanady.