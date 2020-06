Chystá se předseda vlády a hnutí ANO na předčasné volby? Nebo je nechce, protože ty řádné v roce 2021 bez potíží vyhraje? „Nevím, jak volby dopadnou. Pokud lidé budou chtít, abych pokračoval v politice a v projektech, které jsme zařadili do Národního investičního plánu, tak mě zvolí. Když to nebudou chtít, dají hlas někomu jinému,“ řekl Deníku. A co bude podle něj hlavním tématem tohoto klíčového klání? „Budou referendem o Babišovi,“ míní.

Premiér Andrej Babiš | Foto: Deník / Martin Divíšek

Aktuálně platí, že nemá vyjednanou podporu pro schválení rozpočtového schodku ve výši 500 miliard, byť komunisté nakonec asi hlasy dodají. „Pokud by naše menšinová vláda nedokázala tento rozpočet a investiční strategii prosadit, byl by to zásadní problém. Kdyby sněmovna všechno blokovala, museli bychom zvážit, co dál,“ uvedl. Předčasné volby ale nejsou řešením, které preferuje.