Do Česka dorazili zdravotníci z Británie. Budou pomáhat v boji s koronavirem

V noci na dnešek dorazil do Česka tým šesti britských zdravotníků, kteří pomohou českým kolegům ve zvládání epidemie nového koronaviru. Zapojí se do práce v brněnské vojenské nemocnici. ČTK a České televizi to po dnešním přivítání zdravotníků v Praze řekl náměstek ministra obrany Jan Havránek. Úvodního setkání se zúčastnil i britský velvyslanec Nick Archer. V Česku je již také část amerického zdravotnického týmu a dva němečtí lékaři se již v pondělí zapojili do práce v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Američané budou nasazeni v Olomouci.

Tým britských zdravotníků, kteří pomohou českým kolegům ve zvládání epidemie nového typu koronaviru, dorazil v noci na 10. listopadu 2020 do Česka | Foto: ČTK / ČTK

O zdravotnickou pomoc Česko své spojence z EU i z NATO požádalo kvůli rozsahu epidemie. Podle Havránka české ministerstvo obrany počítá se zapojením britských zdravotníků ve Vojenské nemocnici Brno. Podílet by se také měli na konzultacích s generálním štábem a Vojenskou zdravotnickou službou. Délka jejich nasazení bude záviset na vývoji epidemie. Podle ředitele sekce vojenského zdravotnictví Zoltána Bubeníka budou britští vojáci zapojeni do standardních denních i nočních směn. Popsal je jako specialisty na urgentní medicínu. Dva vojáci se mohou ihned zapojit do činnosti urgentního příjmu či ARO, ostatní musí pracovat pod odborným dohledem. Působit proto budou v malých týmech pod vedením českých lékařů. Vláda schválila nová opatření: Více vojáků v nemocnicích a novela zákona o VŠ Přečíst článek › Britové by měli do Brna dorazit ve středu. Nemocnice se stará asi o 50 pacientů s nemocí covid-19, deset dalších lůžek pro ně má k dispozici. Podle ředitele Martina Stračára nemocnice zatím situaci zvládá, výpomoc přijede v rámci spolupráce. "Máme asi 50 zaměstnanců, kteří covidem prošli nebo procházejí. Doma je asi 20 lidí, pár lidí máme i na OČR," uvedl Stračár. Mezi britskými zdravotníky je také Deborah Jane Baileyová. Novinářům řekla, že celý tým je složen z dobrovolníků, který přijel pomoci svým spojencům z NATO. Ona sama má již zkušenost s bojem proti koronaviru z Velké Británie. Uvítání se v Praze zúčastnil i britský velvyslanec. "Ministerstvo zavelelo a uvedlo, že Česká republika potřebuje pomoc svých spojenců. Tady dnes pomoc vidíte," řekl novinářům. V britské pomoci se vyjádřil i britský ministr obrany Ben Wallace. "Spojené království je rádo, že může pomoci s žádostí České republiky o podporu při vypořádání se s covid-19," poznamenal. Británie se podle něj rozhodla vyslat vojenské zdravotníky, kteří tak budou moct svým aliančním kolegům nabídnout své schopnosti. Specialisté z Německa i USA Dva lékaře již vyslalo Německo, němečtí vojenští zdravotníci se od pondělí zapojili do práce v ÚVN. Podle Bubeníka jde o specialisty z oblasti jednotky intenzivní péče a ARO, jeden je z Berlína, druhý z hamburské nemocnice. Česku také pomůže texaská a nebraská národní garda. Podle Bubeníka je již část amerických vojáků v ČR, zbytek dorazí během dneška a středy. Američtí zdravotníci mají zkušenosti s bojem s koronavirem z USA. V Česku budou nasazeni v olomoucké vojenské nemocnici. Podle dřívějších informací budou radit českým lékařům a konzultovat s nimi otázky kolem koronaviru. Budou se moct také spojit s americkými specializovanými pracovišti. Vývoj epidemie závisí na občanech, uvedl Blatný. Vyzval k dodržování opatření Přečíst článek › Podle Havránka v současné době ministerstvo obrany další jednání se spojenci o vyslání lékařů nevede. Zdůvodnil to současnou situací v ČR i v Evropě. "Původní požadavek byl formulován zhruba před třemi týdny, od té doby se samozřejmě situace vyvinula u nás i v celé Evropě," poznamenal. Kromě vyslání vojenských zdravotníků získalo Česko od spojenců i materiální pomoc, zejména plicní ventilátory. Dostalo je nebo mu byly zapůjčeny například z Německa, Rakouska, Maďarska, Nizozemska či ze strategických zásob EU a NATO.

Autor: ČTK