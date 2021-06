Epidemie zpomaluje. V pátek přibylo 454 nakažených, nejméně od srpna

ČTK





V Česku v pátek přibylo 454 potvrzených případů nemoci covid-19, to je o 217 méně než před týdnem. Za všední den je to nejnižší denní přírůstek počtu nakažených od loňského 28. srpna. Nových případů nákazy za poslední týden v přepočtu na 100 tisíc obyvatel bylo v pátek 32, o den dřív 34. Zároveň v mezitýdenním srovnání přibylo o zhruba 5600 lidí naočkovaných proti covidu, v pátek zdravotníci dali téměř 99.700 injekcí s vakcínou. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Testování zaměstnanců Univerzity Palackého | Foto: ČTK