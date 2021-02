V úterý přibylo v Česku 10 165 nových případů koronaviru, zhruba o tisíc více než před týdnem. Poprvé od 13. ledna tak denní nárůst nakažených překonal desetitisícovou hranici. Rizikové skóre PES dál zůstává na 71 bodech. Proti úterý klesla všechna čtyři sledovaná kritéria epidemie. Reprodukční číslo se snížilo na 1,02.

Hamáček znovu zopakoval, že problematické jsou některé kraje - zejména Karlovarský a Královéhradecký kraj, které hlásí naplnění kapacit v nemocnicích. O cílených opatřeních zejména pro tyto kraje bude zítra jednat vláda. „Mohu vás ujistit, že hermetické uzavření žádné části Česka se nechystá,“ reagoval na dotaz novináře.

Ministr vnitra rovněž na tiskové konferenci zmínil známé skutečnosti, že dochází k dalšímu zpožďování dodávek vakcín. "Bohužel je to mimo kontrolu České republiky, protože jde o překážky na straně dodavatele," řekl.

Návrat dětí do škol

Prioritou podle něj nyní je návrat žáků do škol. "Česko je zemí, které má děti doma nejdéle z celé Evropy, ale návrat musí probíhat bezpečně a za použití testů," řekl Hamáček s tím, že se pokusí inspirovat rakouským modelem. "Jsme s nimi kontaktu a pokusíme se překlopit rakouský model do modelu českého, protože když to funguje tam, není důvod, aby to nefungovalo v Česku," dodal s tím, že je pro použití neinvazivních testů, v Rakousku používají testy, při kterých se odebírají vzorky z kraje nosu.

Návrat má být podmíněn použitím antigenních testů, protože PCR testování vyžaduje převoz do laboratoří, což je časově náročné. "Nejproblematičtější bude co nejrychleji zajistit požadované množství testů," dodal. Pokud by někdo testy odmítl, muselo by se to podle něj řešit distanční výukou či individuálním studijním plánem.

Stále podle něj platí, že 1. března by se měli do škol vrátit maturanti a pak deváté ročníky. "Vše však bude záviset na vývoji epidemie," dodal Hamáček s tím, že na tom závisí i prodloužení nouzového stavu, které bude mít vliv na nákup antigenních testů. „Pokud by zde testy do 1. března nebyly, muselo by se hledat záložní řešení, třeba PCR testy,“ uvedl s tím, že by však šlo o krátkodobou variantu.

Nákup antigenních testů bez nouzového stavu

"Nákup takového množství antigenních testů bez nouzového stavu je z říše snů, protože zákon o státních zakázkách to neumožňuje. Tím dojde ke komplikacím a může to mít i vliv na termín návratu dětí do škol," vysvětlil Hamáček.

"Jednání jsou a budou složitá, ale jsem zastáncem toho jednat až do posledního okamžiku," dodal s tím, že debaty o prodloužení nouzového stavu jsou české specifikum. "Nezaznamenal jsem, že by se někde v Evropě vlády takto hádaly o prodloužení nouzového stavu. Jde o takové pole střetu mezi vládou a opozicí," uvedl.

Nouzový stav má skončit 14. února a menšinový kabinet ANO a ČSSD zatím nemá pro prodloužení podporu. Premiér Andrej Babiš (ANO) uložil ministrům řešit situaci, která by nastala, kdyby Sněmovna neumožnila vládě prodloužit nouzový stav. Novinářům dnes před odletem na návštěvu Srbska řekl, že doufá, že opoziční strany zapomenou na politiku a budou myslet na zdravotnictví. Bez nouzového stavu nebude možné řešit situaci v nemocnicích přeplněných pacienty s covidem-19, varoval.

Kabinet minulý týden ztratil podporu KSČM při prodlužování nouzového stavu, shodu zatím nenašel ani s opozicí. Schůzky s Piráty a STAN a zřejmě i koalicí ODS, TOP 09 a lidovců by měly pokračovat dnes. "Výsledek není žádný, my jednali do noci. Požadavky opozice jsou ekonomického charakteru a měly by nedozírné následky na rozpočet," řekl k úternímu jednání Babiš. Kritizoval, že strany navrhují opatření s dopady na rozpočet a ten pak nechtějí podpořit.

Situace v ČR podle Babiše není dobrá. "Máme přeplněné nemocnice a bez nouzového stavu to bude velký problém," uvedl. Ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO), ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) i dalším členům kabinetu proto uložil řešit situaci pro případ, že nouzový stav skončí 14. únorem. Premiér ale doufá, že opozice zapomene "na politiku a volby" a žádost vlády podpoří. Opakované debaty o nouzovém stavu považuje za zpolitizované.

Legislativci z ministerstev zdravotnictví, vnitra i úřadu vlády podle Babiše analyzují zákonnost postupu, kdy by kabinet záhy po skončení nouzového stavu vyhlásil nový. Hamáček v úterý řekl, že by to mohlo znamenat obcházení Ústavy ČR. "Otázka je, zda by to mohlo fungovat jako poslední záchranná brzda," uvedl a zcela možnost nevyloučil. Žádost o další prodloužení nouzového stavu do 16. března vláda schválila v pondělí.