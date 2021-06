Přesto ho tento pomalý růst rostlin zatím nechává v klidu. „Co se týče kvality porostů, tak jim to fyziologicky spíš prospívá. I když se vyvíjejí pomaleji, tak rostliny vypadají velmi dobře,“ prohlásil Hanč. Vzhledem k nízkým teplotám navíc jeho plodiny netrápí ani škůdci či plísně. „Chladnější jaro nás tedy nepoškodilo, jen se dá říci, že jsme se zase vrátili o nějakých 25 či 30 let dozadu, kdy taková jara byla úplně normální,“ prohlásil.

Podle odborníků na počasí ovšem letošní jaro navzdory představám mnohých pamětníků rozhodně nijak „obyčejné jako kdysi“ nebylo. Snad jen co se deště týče. „Srážkově jsme v normálu, ale teploty rozhodně klesly pod dlouhodobý normál,“ řekl Deníku meteorolog Petr Dvořák. V jarních měsících, zejména v dubnu, tak podle něj byly oproti dlouhodobému průměru dokonce až o dva stupně Celsia nižší.

Problém? Plíseň a spála

Nízké teploty netěší zelináře. „Dlouhotrvající chladno je pro dozrávání plodin velmi problematické,“ uvedla pro Deník mluvčí Zelinářské unie Čech a Moravy Alice Kouřilová. Horší sklizeň proto očekává třeba u salátu a dalších plodin, jež se sklízejí již zjara. „Naopak by tento ráz počasí mohl dobře působit na košťáloviny i na kořenové druhy: mrkev, petržel, pastinák či celer, to vše se teď v tomhle období dobře zakládá,“ vysvětlila. „Prosperita plodin by mohla být kvalitnější, než když zažívají rychlé přechody teploty, jak jsme byli v minulých letech zvyklí,“ podotkla.

Celkem optimisticky hodnotí začátek letošní sezony zahrádkáři. „Protože je dost vlhkosti, tak si myslíme, že když se zvládne včasné ošetření plísňových chorob, tak by tento rok mohl být dobrý,“ řekl Deníku předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík. Přesto rostlinám a stromům hrozí nebezpečí. Zejména meruňky, ale i švestky a višně letos v době kvetení napadla choroba zvaná moniliová spála, vzhledem k vlhkému počasí se také množí mšice a slimáci. „Naopak ohledně jarních mrazíků to plošně nebylo tak zlé jako v předchozích letech,“ poznamenal Kozlík.

Zahrádkáři považují za dobré znamení do začínající sezony také to, že poslanci v uplynulém týdnu schválili dlouho očekávaný zahrádkářský zákon. K tomu, aby začal platit, už schází jen podpis prezidenta. „Schválena byla sice jen kompromisní verze, protože bychom toho chtěli uzákonit daleko víc, ale ve společnosti jsou jiné nálady a takový zákon by jistě nebyl schválen,“ dodal Kozlík.

Schváleno. Co je zakotveno v zahrádkářském zákonu



- definuje, co to je zahrádkářská osada, a jak smí být provozována



- označuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou



- určuje délku trvání pachtovních smluv. U obecních a státních pozemků může být alespoň desetiletá, u soukromých dvouletá



- doporučuje orgánům státní správy a samosprávy, aby zahrádkáře podporovaly



Zdroj: Český zahrádkářský svaz