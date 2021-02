V nemocnicích je s covidem 5817 pacientů, v těžkém stavu je 1057 z nich. S koronavirem dosud v Česku zemřelo 17 772 lidí. Od loňského března, kdy epidemie koronaviru v zemi propukla, se prokazatelně nakazilo 1 064 952 lidí. Téměř 949 tisíc z nich se z nemoci vyléčilo. Aktuálně je v zemi zhruba 98 tisíc nakažených, většina má mírný průběh nemoci.

Statistiky navíc nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky koronaviru, v nemocnicích přitom dál zůstávají. Podle ministerstva zdravotnictví jsou tak nemocnice na hraně svých kapacit a vláda se kvůli tomu zatím nechystá zmírňovat opatření proti šíření nákazy.

Od 27. prosince se v Česku proti koronaviru očkuje. Zdravotníci zatím aplikovali 399 896 dávek vakcíny, více než 15 tisíc z nich ve středu. Druhou dávku zatím dostalo 128 817 lidí. Podle statistiky ministerstva se ale zatím stále nezačalo očkovat vakcínou AstraZeneca, jejíž distribuce začala v pondělí. Dosud se tak očkuje pouze látkami od společností Pfizer/BioNTech a Moderna. Vakcínu dostávají především zdravotníci, pracovníci a klienti sociálních zařízení a senioři nad 80 let.

Úmrtí s covidem je v tomto roce více než 100 denně, méně jich bylo naposledy 20. prosince. Na úterý zatím připadá 118 obětí, na středu pak 61, ale tyto údaje obvykle při dalších aktualizacích rostou. "S ohledem na fakt, že vykazování úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně měnit právě z důvodu průběžného doplňování," uvedlo ministerstvo.

Nejpostiženějšími regiony jsou nyní Chebsko, Sokolovsko a Trutnovsko. V uplynulých sedmi dnech tam počet nakažených na 100 tisíc obyvatel výrazně přesáhl tisíc případů. Vláda proto dnes omezila v těchto okresech pohyb. Lidé je nebudou moci opouštět, ani do nich cestovat. Z omezení pohybu budou výjimky jako docházka do škol či do zaměstnání. Lidé v těchto třech okresech budou mít povinnost nosit chirurgické roušky.

Index protiepidemického systému (PES), který ukazuje vývoj epidemie koronaviru v Česku, je k dnešku na 71 bodech. Na této úrovni je pátý den v řadě. Reprodukční číslo, které ukazuje množství lidí nakažených od jednoho pozitivně testovaného, má hodnotu 1,04. Index PES od poloviny ledna odpovídá čtvrtému stupni opatření proti šíření nákazy. V zemi ale nadále platí nejpřísnější pátý stupeň, změna se kvůli naplněnosti nemocnic nechystá.

Reprodukční číslo a index PES

Ministerstvo zpětně upravilo některá data. Zatímco podle středečních ranních informací průměrný počet nakažených klesl, z dnešních údajů naopak vyplývá, že už osm dní v řadě roste. Aktuálně tak v Česku připadá za uplynulých 14 dní na 100 tisíc obyvatel 936 případů nákazy covidem-19.

Podobně se zpětně změnila hodnota reprodukčního čísla. Ve středu ráno původně kleslo na 1,02, podle aktualizovaných údajů ale ve středu naopak stouplo na 1,06. K dnešnímu dni se pak snížilo na 1,04. Pokud je reprodukční číslo nižší než jedna, znamená to, že epidemie zpomaluje. To se ale v únoru stalo jen jednou.

Na hodnotu indexu má vliv také čtrnáctidenní průměr pozitivně testovaných mezi seniory i podíl hospitalizovaných, u nichž byla nákaza zjištěna až v nemocnici. Oba tyto ukazatele ve srovnání se středou mírně klesly.

Index PES od poloviny ledna odpovídá čtvrtému stupni opatření proti šíření nákazy. V zemi ale nadále platí nejpřísnější pátý stupeň, změna se kvůli naplněnosti nemocnic nechystá. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) předminulý týden řekl, že index PES už nemá pro určování opatření význam.

V Česku kvůli epidemii koronaviru stále platí nouzový stav, vyhlášen je do neděle. Vláda požádala o jeho prodloužení do 16. března, pro svůj návrh ale zatím nemá podporu. Sněmovna bude jednat dnes. Premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že kdo nebude pro prodloužení nouzového stavu hlasovat, bude zodpovědný za smrt lidí.