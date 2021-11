Ve čtvrtek přibylo 4348 nakažených. Jde o největší nárůst ve volný den od března

Ve čtvrtek přibylo v Česku 4348 potvrzených případů koronaviru. Je to nejvyšší nárůst ve volný den od března. Také je to více než minulý čtvrtek, přestože o svátcích a víkendech bývají počty zjištěných nákaz většinou nižší. V nemocnicích je s covidem 1304 lidí, proti středě je to pokles o devět pacientů. V těžkém stavu je 172 hospitalizovaných. Na sto tisíc obyvatel připadá v posledních sedmi dnech 276 nakažených, incidence se tak od čtvrtka zvýšila o šest.

Covidové oddělení nemocnice v Liberci | Foto: ČTK