V pondělí přibylo v Česku nejvíce případů nemoci covid-19 za den od 11. května. Oproti předchozímu pondělí množství nových případů vzrostlo zhruba o dvě třetiny na 1345. Zároveň stoupl i počet hospitalizovaných s covidem-19. V nemocnicích bylo v pondělí 373 lidí, což je nejvíce od začátku června. V těžkém stavu bylo 68 z nich.

Testování na koronavirus. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

"První kraj se dostává do problémů s covidem. Můžou za to neočkovaní - jasná zpráva pro neočkované - očkujte se, jasná zpráva pro očkované seniory - přeočkujte se," napsal na twitteru Chlíbek, který je také členem poradních orgánů ministerstva. Podle dat o nákazách tvořili neočkovaní lidé v září 79 procent nových případů a v říjnu zatím 76 procent nových případů. Mezi hospitalizovanými jsou neočkovaní ze 70 procent, průměrně je jim 56 let.