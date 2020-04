Kupte si speciál o nouzovém stavu i koronaviru. Už v pátek v Deníku

Právě dnes (17. dubna) je v celé zemi k dostání, jako součást Deníku, speciální příloha Společně to zvládneme, která je věnovaná nouzovém stavu vyvolanému koronavirem. „V příloze naleznete jasný návod pro živnostníky na získání finanční pomoci, praktické rady, jak nespadnout do exekuce, pohled na návrat dětí do škol, ale také datovou analýzu věnovanou nemocem, na které se v naší zemi nejčastěji umírá,“ řekl vedoucí centrální redakce Deníku Jan Klička.

Mimořádná příloha Deníku ke koronaviru. | Foto: Deník