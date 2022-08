„Softwarová robotika je něco, co ještě před pěti lety mnoho lidí neznalo. Od té doby urazil tento obor velký kus cesty,“ uvedl partner ve společnosti BDO a vedoucí týmu digitalizace, automatizace a robotizace Tomáš Kubíček.

Vysvětlil, že softwarový robot je jakýsi virtuální pracovník, který svou práci podle daných pravidel vykoná podstatně rychleji než člověk a navíc bezchybně. Toto odvětví tak v příštích letech ovlivní celý pracovní trh.

„Pozice jako účetní, lidé, kteří zpracovávají účetní doklady, oblast auditu a lidských zdrojů – to jsou určitě pozice, které zažijí změny. Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu povede ke změně struktury trhu práce, kdy tyto nižší a středně manažerské pozice administrativně zaměřené začnou z trhu postupně mizet a budou nahrazovány roboty a dalšími automatizačními technologiemi,“ doplnil Kubíček.

Změna v obchodech

Některé pracovní pozice pomalu mizí už nyní. Vidět je to například v obchodech, kdy pokladní nahrazují automatizované pokladny. Na druhou stranu ovšem nové pozice vznikají. Například deset pokladních nahradil jeden vedoucí a asistent. Ten pak řeší problémy, které se běžně vyskytují při manipulaci se zbožím nebo při platbách.

Studie Světového ekonomického fóra s názvem Future of Jobs Report z roku 2020 dokonce uvádí, že dnešní děti, které nastupují do škol, budou z 65 procent vykonávat role a pozice, o kterých dnes nevíme.

„Čili my dnes neumíme říct, k čemu děti vzděláváme a vychováváme. Co je ale jisté, je to, že jejich život, nejen pracovní, ale i osobní, bude podstatně rychlejší, podstatně dynamičtější a budou muset mít vysokou míru flexibility,“ míní Kubíček.

Robotům se přitom v Česku daří. Statistiky Mezinárodní robotické federace uvádějí, že Česká republika je patnáctá v žebříčku s nejvyšším nárůstem počtu robotů. Jejich zavádění do služeb a průmyslu přispívá nedostatek pracovníků a jejich využívání urychlila i nedávná pandemie koronaviru.

„S nedostatkem pracovníků se podle aktuálních údajů potýká 60 procent výrobních podniků v České republice. Kromě technicky zaměřených profesí chybějí zejména manuální pracovníci, a to nejen v průmyslu. Například v logistice a retailu (pozn. red.: maloobchodu) chybějí síly potřebné k manipulaci se zbožím,“ přiblížil Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Chybějící emoční složka

Některé profese ale roboti nahradit nedokážou. Kubíček upozornil, že mají sice vysoký výpočetní výkon a „vysoké“ IQ, ale nedisponují emoční složkou.

„Špičkového právníka nedělá jen to, že má znalosti a perfektně ovládá paragrafy, ale je to i o tom, jak se umí pohybovat na hraně možností daných zákonů. Právě třeba u tohoto špičkového právníka je to i o jeho emoční inteligenci, jak je schopen prosadit své názory a přesvědčit okolí, soudce nebo protistranu, že jeho názor je správný," uvedl jeden z příkladů.