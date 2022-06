„Je to bohužel tak. V současné době si mnohdy města dávají na váhy, zda dokončí investiční akce, kde ceny velmi stoupají, nebo dají peníze na kulturu. A bohužel to mnohdy odnese právě kultura. Konec, či velké omezení některých akcí tak zaznamenávám po celé republice. A je to velká škoda,“ říká starosta Kyjova a předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO) František Lukl.

Jednou z akcí, která pocítila vliv inflace, je oblíbené Královské stříbření v Kutné Hoře. „Nepíše se to lehce, ale ani v letošním roce se v Kutné Hoře nesetkáme. Rozhodnutí to nebylo jednoduché, ale racionální, hlavním důvodem jsou finance a také další provozní faktory. Mrzí nás to stejně jako vás a všechny účinkující,“ napsali na facebook pořadatelé oblíbené červnové akce, kterou ročně navštíví stovky lidí. Sami však doufají, že se situace bude postupně stabilizovat, a již nyní připravují událost na příští rok.

Namále mají i tradiční Slavnosti královny Elišky v Hradci Králové. „Ještě vůbec nevíme, zda na sklonku léta akci uskutečníme. Jsme ve složité situaci, kdy nám město přislíbilo dotaci ve stejné výši jako v minulých letech, tedy 700 tisíc korun, ale s takovým rozpočtem a s ohledem na zvyšující se ceny všeho, na co se člověk podívá, to nejsme schopni uspořádat. Zájem není ani ze strany sponzorů,“ posteskl si za pořadatele Tomáš Krtička.

Zatím však nehází flintu do žita. „Jednou z možností je, že akci okleštíme a místo několika dní bude trvat jen jeden den. Ale vše je otázkou dalších jednání,“ dodal pořadatel.

Na omezení akce se musí připravit i návštěvníci červnových jihočeských městských slavností Dotkni se Písku. „Slavnosti se uskuteční, i když v mnohem komornějším charakteru, než bylo běžné v době před covidem,“ popsala mluvčí Písku Petra Měšťanová. Podobný charakter měly písecké slavnosti i v loňském roce, kdy musel organizátor upravit program tak, aby odpovídal jeho finančním možnostem.

Sponzory vysál covid i Ukrajina

Mnohé akce se neobejdou bez sponzorů. Ale ani ti se v poslední době do popředí nehrnou. „Co jsem měl možnost s nimi mluvit, tak jsou vyčerpaní bohulibostí, jejich finance šly letos mnohdy na pomoc Ukrajině. Svůj vliv však nepochybně hraje i dvouleté soužití s covidem a současná míra inflace,“ míní předseda SMO Lukl a doufá, že v této složité situaci pomůže stát. „Pokud některé akce zaniknou, bude těžké jejich tradice opět obnovit. Měl by to však být impulz pro vládu, aby nyní pumpovala finance nejen do armády, ale i do kultury. Bez pomoci státu kulturu nezachráníme,“ dodal Lukl.

Předseda České eventové asociace Vít Rozehnal však míní, že po měsících nejistot se sponzoři opět do kultury vrátí. Ne však v takové míře, jako v době před covidem. „Nyní každý ze sponzorů raději dvakrát otočí korunu, než ji pustí. Navíc si budou více vybírat akce, které jim dají větší ekonomický smysl. Ale postupně se vše nastartuje a vrátí se,“ doufá Rozehnal.