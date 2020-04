Rychlejší než otevírání hranic by mohlo být podle Vojtěcha uvolňování jiných omezení. Už do měsíce by třeba podle jeho vyjádření v dnešních Lidových novinách (LN) mohla otevřít velká část obchodů.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Otevírání hranic teď není podle ministra na pořadu dne. "Pokud jde o hranice, tak tam to určitě není věc následujících týdnů, možná ani nejbližších měsíců," řekl ČT.

Cestování by podle něj vláda mohla případně v budoucnu povolit do jednotlivých zemí podle toho, jaká v nich bude situace kolem šíření koronaviru. Zatím vláda zákaz cestování zmírnila jen částečně, když schválila návrh Ústředního krizového štábu, aby po 14. dubnu mohli lidé vycestovat v nezbytných případech - třeba kvůli služební cestě či návštěvě příbuzných v cizině.

Náměstek ministra zdravotnictví a bývalý šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula už koncem března prohlásil v médiích, že cestování do zahraničí může být omezené i v příštím roce či dvou. Dovolená tak letos bude nejspíš v ČR, řekl tehdy. Jeho slova ale tehdy zkritizoval premiér Andrej Babiš (ANO) a řekl, že Prymula nemá děsit lidi.

Otevírání obchodů bude rychlejší

Mnohem rychlejší než otevírání hranic bude podle Vojtěcha otevírání obchodů. "Dokážu si představit, že velká část běžných provozoven a obchodů by mohla do měsíce fungovat," uvedl v dnešních LN. Otevírání prodejen má na starosti ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) už dříve řekl, že otevírání obchodů se bude řídit jejich velikostí. "V první fázi by to měly být menší provozovny, řekněme do 50, do 200 metrů čtverečních maximálně," upřesnil dnes Vojtěch v ČT.

Poslední na řadě v postupném otevírání obchodů by podle ministra zdravotnictví byla nákupní centra, kde je velká koncentrace lidí, a tedy i větší riziko přenosu koronaviru. V LN zmínil také, že mohou zůstat omezení provozu například pro obchody s oblečením, kde si lidé oblečení zkoušejí.

"Musíme se zamyslet, zda by v případě tohoto typu obchodů neměly platit přísnější podmínky třeba z hlediska zkušebních kabinek," řekl deníku. Podobně například služby jako kosmetiky či kadeřnictví, kde je blízký kontakt mezi lidmi, podle Vojtěcha asi neotevřou hned po Velikonocích.

U restaurací Vojtěch předpokládá, že by nejprve dostaly povolení k provozu do určité hodiny přes den. Prodloužení otevírací doby restaurací a barů i na večer a do noci vláda povolí asi až později.

Brzy zřejmě nebude povoleno ani konání velkých letních hudebních festivalů typu Colours of Ostrava či Rock for People. "Za mě osobně nikoliv, v této oblasti budeme spíše přísní," řekl LN ministr. U menších koncertů a dalších kulturních akcí s účastí do stovky lidí by ale mohlo být podle něj povolení už během léta reálné.