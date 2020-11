Oprava dálnice D1 skončí v říjnu příštího roku. Přes nadcházející zimu budou řidiči opět jezdit bez omezení, práce se přeruší, začnou opět na jaře. Poslední letošní úsek by měl být hotový na začátku prosince, řekli dnes novinářům ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl. Modernizace D1 začala v roce 2013. Na dálnici D1 na Brněnsku jsou zprovozněné dva nové mosty.

Opravovaný úsek dálnice D1 na mostě přes údolí Sázavy ve Hvězdonicích na Benešovsku na snímku z 10. listopadu 2020 | Foto: ČTK / ČTK

V současnosti se podle Mátla pracuje ještě na čtyřech úsecích, na většině by měly práce skončit v listopadu. Výjimkou je úsek modernizace číslo 11 mezi 81. a 90. kilometrem u Humpolce. Kvůli problematickému mostu tam skončí práce do 6. prosince. "Před zimou by veškeré práce měly být dokončeny, nehrozí tedy řidičům v průběhu zimy jakékoliv dopravní omezení, pouze místy bude lokálně omezena rychlost," řekl Mátl.