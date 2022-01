Je testování povinné i pro ty, kteří si i nechali aplikovat třetí posilující dávku?

Ano. Testování ve firmách, státní správě atd. je povinné pro všechny bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou očkovaní či zda prodělali v uplynulých 180 onemocnění covid-19.

Co když v den testování není zaměstnanec na pracovišti?

Test pak podstupuje v den, kdy dorazí do zaměstnání. Testování se nelze vyhnout.

Existují výjimky, kdo se nemusí testovat?

Osvobození od testování jsou ti zaměstnanci, kteří se na svém pracovišti nesetkávají s třetími osobami. Stejně tak se nemusí testovat lidé na home-officu, ale i lidé, kteří v uplynulých 72 hodinách absolvovali PCR test s negativním výsledkem, nebo v uplynulých 24 hodinách podstoupili rychlý antigenní test provedený zdravotnickým pracovníkem a samozřejmě s negativním výsledkem.

Může zaměstnanec test odmítnout?

Ano. V takové případě musí nosit respirátor, dodržovat rozestup od kolegů v minimální délce 1,5 metru a stravovat se odděleně od ostatních osob. Zaměstnavatel by pak měl vytvořit celkově takové podmínky, aby dotyčný s dalšími lidmi přicházel do styku v co nejmenší míře.

Opravdu je testování ve zdravotnických zařízení a sociálních službách postaveno jinak než u „běžných“ firem.

Ano. Zaměstnanci se zde testují pouze jednou týdně. Ovšem zatímco ve firmách se testuje antigenním samotestem, zdravotníci musí podstoupit profesionální antigenní test. Tam, kde by to mohl být problém, mohou zařízení postupovat ale jako v jiných firmách. „Postupovat se tak bude moci o podle obecných pravidel pro zaměstnance, tedy dva samotesty týdně,“ upřesnil ministr zdravotnictví Válek.

Co když vyjde test pozitivní?

Pak dotyčný nastupuje do pětidenní karantény.

Míří do karantény i lidé očkovaní proti nemoci Covid-19?

Ano. Zatímco dříve lidé s očkováním proti nemoci Covid-19 do karantény nemuseli, a to ani v případě rizikového kontaktu, nyní musí. Tato výhoda pro očkované již neplatí. Stejně tak musí lidé s vakcinací do karantény i v případě rizikového kontaktu.

Je nutné po pozitivním testu kontaktovat svého lékaře?

Není to potřeba. Tedy pokud to nevyžaduje váš zdravotní stav. Firmy totiž zadávají údaje do centrální webové stránky odkud si data přebírá správa sociálního zabezpečení. Na základě toho pak SMS zprávou dorazí informace o neschopence, a to nejpozději do tří dnů. „V další textové zprávě pak přijde žádanka na PCR test. Odpadá tak jakékoliv kontaktování lékaře. Vše je řešeno zmíněným automatickým procesem,“ říká ministr zdravotnictví.

Jakým způsobem se karanténa ukončuje?

Pokud člověk nemá příznaky nemoci, pak po uplynutí pěti dnů karanténa končí. Před vstupem na pracoviště se je nutný preventivní samotest.

Existuje možnost, jak karanténu zkrátit?

Ano. Stačí podstoupit PCR test a v případě, že bude negativní, pak v ten den končí karanténa.

Jak je to s takzvanou pracovní karanténou?

Ta bude nakonec uplatňována pouze v mimořádných situacích a naprosto výjimečně. Týkat se bude jen nepostradatelných zdravotníků či pracovník v sociálních službách. O jejím uplatnění musí vždy rozhodnout zřizovatel ve spolupráci s hygienickou stanicí. "Člověk s pozitivním testem ale nesmí mít jakékoliv příznaky nemoci," upozorňuje Válek.

Na kolik PCR testů zdarma mají lidé nárok?

Od pondělí 17. ledna je možné absolvovat za jeden kalendářní měsíc pět PCR testů zdarma. Nárok na ně mají osoby mladší 18 let, osoby s nedokončeným očkováním a osoby, které se očkovat ze zdravotních důvodů nemohou. Nově mají nárok na pět PCR testů zdarma i plně očkovaní lidé – dříve se mohli nechat otestovat zdarma pouze dvakrát v měsíci. I nadále ovšem platí, že neočkovaní lidé si musí PCR test platit - tedy pokud jej nepředepsal lékař či hygienická stanice.

Školy

Kolikrát týdně se budou testovat žáci a personál ve školách?

Od pondělí 17. ledna je to znovu již jen jednou týdně. A to vždy v pondělí.

Je test povinný pro všechny?

Ano. Výjimku mají pouze děti a žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. U antigenního testu se nesmí jednat o data starší 24 hodin, u PCR testu platí lhůta 72 hodin.

Pokud v den testování není dítě ve škole, testování pro něj neplatí?

Ne. Jakmile dorazí do školy, pak si provede test pod dohledem pověřené osoby.

Co následuje v případě pozitivního testu?

Testovaný je poslán do takzvané izolační místnosti a škola kontaktuje rodiče či zákonné zástupce. Pokud je žák již zletilý, anebo má souhlas od zákonného zástupce k samostatnému odchodu, pak míří rovnou domů. Škola prostřednictvím aplikace zašle krajským hygienikům seznam dětí s pozitivním výsledkem antigenního testu. Hygienici na základě toho vystaví dětem a žákům elektronickou žádanku na PCR test. Do výsledku testu zůstávají žáci většinou v karanténě. Poté se dále postupuje podle nařízení hygieniků.