„Nouzový stav není všelék, ale rámec, který umožní dělat opatření. Ta musí být funkční, srozumitelná a podložená daty. Pokud bude vláda o nový nouzový stav žádat, nesmí to dopadnout jak předtím, kdy budou opatření vyhlášena protiústavně," řekl Bartoš.

Předmětem jednání bylo také testování ve firmách či nemocenská. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) pak opozici slíbila, že u případných nových opatření bude i detailně uvedeno, do jakých práv občanů budou zasahovat.

Otázka zavření okresů na jednání podle Bartoše zazněla. „Není to moc realistické, jak to můžete udělat, kontrolovat a vymáhat," řekl předseda Pirátů. Jde to u okresů, kde je pár příjezdových cest. „Důležitá je i otázka přesregionální práce, kdy lidé běžně pracují v jednom městě a bydlí v jiném. Nevím, jak by to fungovalo například v Praze, kdy lidé běžně bydlí ve Středních Čechách a do hlavního města dojíždí do práce. Je to na další řešení," dodal.

„Situace je vážná, a proto je důležité to udělat pořádně," prohlásil s tím, že pokud se najde trhlina, tak to budí nedůvěru lidí v opatření.

„Jsem pořád přesvědčen, že pokud hovoříme o tom, že spousta přenosů se děje v práci, tak na to bychom se měli zaměřit a ne vše najednou zase vypnout," řekl také Bartoš.

Bartoš podotkl, že na úterním jednání od členů vlády zaznělo, že si poradí jen s opatřeními podle pandemického zákona, který na přelomu tohoto a příštího týdne měl nahradit nutnost vyhlašování nouzového stavu. Působí to na něj dojmem, že vláda situaci řeší v chaosu. "Nemyslím si, že by včera (v úterý) měla jiná čísla a predikce," uvedl. Připomněl, že podle Pirátů a STAN by bylo řešením nejlépe povinné testování ve firmách či v rámci předpisů co největší důraz na práci z domova.

K jednání se vyjádřil i předseda ODS Petr Fiala. „Chtěli jsme zdůvodnění navrhovaných opatření a data na základě nichž k nim došli. Pan premiér nám přislíbil, že nám je do zítřka dodá a opatření odůvodní. Jednání tak skončila bez konkrétního výsledku," napsal na svém twitteru.

Na dnešním jednání s vládou jsme chtěli zdůvodnění navrhovaných opatření a data na základě nichž k nim došli. Pan premiér nám přislíbil, že nám je do zítřka dodá a opatření odůvodní. Jednání tak skončila bez konkrétního výsledku. — Petr Fiala (@P_Fiala) February 24, 2021

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová ČTK napsala, že vláda představila několik zvažovaných opatření, ale řadu z nich nebyla schopna blíže zdůvodnit a předpovědět jejich dopad. "Slíbili nám lepší zdůvodnění a odpovědi na naše podněty a otázky dodat. Náš klub o tom teprve bude jednat," konstatovala.

SPD prodloužení nepodpoří

Předseda SPD Tomio Okamura i po schůzce s vládou zopakoval, že SPD prodloužení plošného nouzového stavu nepodpoří. "Jelikož se ukazuje, že stávající politika vlády ohledně opatření nikam nevede. Vláda musí zacílit na rizikové skupiny obyvatel a na udržení zdravotního systému - a ostatní nechat žít a pracovat při základních opatřeních," napsal ČTK.

Podle předsedy Starostů a nezávislých Víta Rakušana byla dnešní schůzka informativní. I on uvedl, že vládu opozice požádala o podrobný a zdůvodněný přehled navrhovaných opatření. "Zdůvodnění je stěžejní součástí - je potřeba v krizi přijít s takovou sérií opatření, o kterých je odborná shoda na tom, že mají efekt," poznamenal. Na schůzce se podle něj mluvilo i o lepší komunikaci s veřejností. Potvrdil, že opozice dnes vládě podporu nevyslovila, nikdo ale nezpochybňoval extrémní vážnost situace. "Měl jsem pocit, že je snaha najít řešení," podotkl.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula na svém twitteru uvedl, že je z jednání rozladěný. „Chtěl jsme znát konkrétní plány a řešení velmi vážné situace. Místo toho jsem byl svědkem něčeho, co zatím neumím vyhodnotit.Musel jsem se jít projít ven…," napsal na svém twitteru.

Dlouho jsem stál stranou štvanice na vládu. Z dnešního jednání s premiérem jsem ale slušně řečeno rozladěný. Chtěl jsme znát konkrétní plány a řešení velmi vážné situace. Místo toho jsem byl svědkem něčeho, co zatím neumím vyhodnotit.Musel jsem se jít projít ven… — Josef Stredula (@JStredula) February 24, 2021

Opatření by nebyla dostatečná

Babiš (ANO) už po ranním zasedání kabinetu prohlásil, že opatření navázaná na chystaný pandemický zákon by nyní nebyla dostatečná. Vláda proto plánuje jejich zpřísnění. Situace je extrémně vážná a na začátku března bude pravděpodobně nejhorší od vypuknutí epidemie loni 1. března, prohlásil premiér.

Nová opatření by se podle něj mohla blížit těm z loňského jara. "Je nutné to udělat, v opačném případě by nastala v nemocnicích totální katastrofa. Takovou situaci jsme tady ještě neměli," uvedl. Apeloval na lidi, aby na minimum omezili vzájemné kontakty a vydrželi, než bude naočkovaný dostatečný počet lidí.

Není podle něj možné, aby se studenti začali do škol vracet začátkem března. Žádné další datum možného návratu dětí do škol neřekl, mohlo by se totiž stát, že se opět nedodrží. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) se ráno na vládě hovořilo i o možnosti uzavření dosud otevřených mateřských škol a prvních dvou ročníků základních škol.

Školy by se podle něj ale měly uzavírat jako poslední opatření. Od března se postupně měli do lavic vracet závěrečné ročníky středních škol, později se měla ve středních školách obnovit praktická výuka, počítalo se i s návratem žáků devátých tříd. Podmínkou byla dosud distribuce antigenních testů a platnost pandemického zákona.