Trutnov, který vláda uzavřela před světem, ukazuje na hrozbu britské mutace koronaviru. Už na začátku ledna se ukázala podle Státního zdravotního ústavu u šedesáti procent zkoumaných vzorků. Na Náchodsku to bylo 45 procent, v Praze desetina. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pak zaznamenává v únoru i její padesátiprocentní podíl na všech vzorcích. V čem spočívá její nebezpečí, pokud by v Česku převládla?

Antigenní testování na covid-19. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Rychlost šíření

Především je to rychlost šíření mutace, která je o třicet až čtyřicet procent nakažlivější než běžný koronavirus. Některé zdroje uvádějí až sedmdesát procent. Znamenalo by to, že by výrazně vzrostl počet nemocných. Podle predikce, kterou začátkem února zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví, by kvůli tomu mohlo být tento měsíc až 279 tisíc nakažených.