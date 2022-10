Fischer, Nerudová, Pavel. Prezidentem volte jednoho z nich, radí koalice Spolu

Mezi jeho programové priority patří třeba přijetí eura a podnícení diskuse o dlouhodobých plánech v oblasti sociální a zdravotní péče, udržitelnosti důchodů, zlepšení životních podmínek v sociálně slabých regionech, rozvoje nezávislé energetiky, digitalizace, modernizace železnic a silnic nebo ochraně klimatu. I proto by se zúčastňoval zasedání vlády a s ministry o těchto otázkách hovořil. Též slibuje, že státní vyznamenání by uděloval „pouze respektovaným osobnostem“.

Na dotaz Deníku, zda souhlasí se svým podporovatelem Miroslavem Kalouskem, že je nutné zaměřit se na snižování strukturálního schodku, odpověděl: „Přesvědčoval bych vládu, že ano, protože jinak se dnešní dluhy promění v daně, které budou muset zaplatit naše děti, a Česká republika by se mohla stát vazalským státem svých dlužníků.“

Z úředníků by neměli být dvořané

Fischer, jenž se opírá o třicet poslaneckých a dvacet senátorských podpisů, uvedl, že prezidentskou kancelář by přestěhoval do podhradí.

„Když úředník usedne na Hrad, začne se chovat trochu jako dvořan. Pracoval jsem tam dost dlouho (za Václava Havla byl Pavel Fischer nejprve vedoucím tiskového a poté ředitelem politického odboru), abych to dvořanství pozoroval zblízka. Stačí, když jste na fotografii, kde za vámi visí zlatý lustr a už jste součástí dvořanstva. Tento fenomén by se nejlépe odstranil tím, že by se Kancelář prezidenta republiky zcivilizovala. Na Hradě by se odehrávaly nadále nejvýznamnější protokolární a státní akce, ale jeho funkce by byla reprezentativní. Kancelářské síly by sídlily někde jinde.“

Deník zajímalo, kde by sídlil on jako prezident? „Bydlím na místě, odkud každý den můžu vyběhnout a dát si dvanáct kilometrů, z toho polovinu na boso. Pokud toto půjde někde na Hradčanech zařídit, budu tam hrozně rád bydlet,“ pravil s úsměvem.

Vážně naopak míní svou ambici Pražský hrad otevřít veřejnosti: „Hrad je mimořádně exkluzivní a světově unikátní místo. Není úplně v pořádku, aby se tam prohánělo spadané listí a areál zapadal prachem. Přál bych si, aby zde vzniklo edukační zázemí pro děti a mládež, jak je to zvykem v podobných lokalitách v mnoha vyspělých zemích.