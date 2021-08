Program Nová zelená úsporám bude v rozšířené formě pokračovat od podzimu. Nově na něj budou navázány i kotlíkové dotace a Dešťovka, za kombinace více opatření projekt žadatele nově zvýhodní různými bonusy.

Program se nově otvírá pro všechny bytové domy v Česku a také pro trvale obývané rekreační objekty. „Míra podpory se zvyšuje na 50 procent nákladů,“ řekl Deníku ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Otázkou zůstává, co učiní s dobrými úmysly úředníků aktuální extrémní zvýšení cen stavebních materiálů. „Nejsme schopni do toho promítnout nárůst cen o stovky procent, protože to by potom ten program stačil pro řádově méně lidí,“ připustil Brabec. „Jsme ale přesvědčeni, že i takhle to pro ně bude zajímavé,“ dodal.

Co se v programu mění

Jaké další změny přinese nový režim podpory?

Nová zelená úsporám se nově propojí i s kotlíkovými dotacemi a Děšťovkou.

Kolik peněz tím lze navíc ušetřit?

Pokud žadatelé zkombinují více úsporných opatření, ušetří u rodinných domů dalších 10 tisíc korun, u bytových domů 20 tisíc. Pokud kupříkladu majitel svůj rodinný dům zateplí a vymění kotel, získá navíc 10 tisíc korun. Když navíc instaluje fotovoltaiku a pořídí si nádrž na dešťovou vodu, obdrží bonus v celkové výši 30 tisíc korun.

Počítá se i s jiným zvýhodněním?

Žadatelé ze znevýhodněných krajů - tedy Moravskoslezského, Karlovarského a Ústeckého - navíc dostanou zvýhodnění ve výši deseti procent celkových nákladů.

Jak se o dotace bude žádat?

Elektronicky přes stránky novazelenausporam.cz. Vyplnění formuláře by měl snadno zvládnout každý. Pokud si ale třeba starší žadatelé příliš nerozumějí s počítačem, mohou jim pomoci děti či vnoučata anebo jim poradí na telefonické informační lince 800 260 500. Zájemci také mohou využít sližeb zpracovatelských firem a odborníků, kteří se zaměřují na dotace.

Kdo a jak bude žádosti zpracovávat?

Administraci programu bude mít na starost Státní fond životního prostředí. Žadatel by se měl do tří týdnů dozvědět, zda je žádost v pořádku. Další tři týdny by mělo úředníkům trvat její schválení a do dalších tří týdnů by měly být peníze na účtu žadatele.

Komu již Nová zelená úsporám pomohla?

Dosud bylo do roku 2014 přijato 80 682 žádostí. Schváleno jich bylo 65 tisíc, žadatelé z celého Česka již dostali 10 miliard korun.