Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupl ve čtvrtek o 132. Denní nárůst byl tak nižší než ve středu, kdy přibylo 160 nakažených.

Denní přírůstek nakažených se dál drží na nižších úrovních než před Velikonocemi, kdy laboratoře vyhodnocovaly podobný počet testů, tedy přes 8000. Ve čtvrtek jich ministerstvo evidovalo 8303, zhruba o třicítku méně než ve středu, kdy byl počet testů rekordní.

Podíl nových případů covid-19 na celkovém počtu testovaných v daném dni dosáhl ve čtvrtek 1,59 procenta, ve středu činil 1,92 procenta, v úterý 1,34 procenta a v pondělí 2,14 procenta.

V nemocnicích ve čtvrtek zemřeli s koronavirovou nákazou dva pacienti, den předtím ministerstvo neeviduje žádnou oběť. Středa 15. dubna tak zatím nadále zůstává v Česku prvním dnem bez úmrtí s nemocí covid-19 od 23. března. Naopak dnem s největším počtem zemřelých je středa 8. dubna, kdy jich bylo 14. Největší část z úmrtí připadá na lidi nad 85 let, víc než 35 procent. Nejvíce úmrtí je v Praze.

Praha má vedle počtu úmrtí také nejvíce případů nákazy, aktuálně 1528. Na 100 tisíc obyvatel tak v hlavním městě připadá přes 112 nakažených. Naopak nejméně je nemocí zasažený Jihočeský kraj, na 100 tisíc obyvatel je tam stále méně než 25 případů.

Největší podíl nakažených připadá v Česku podle dat krajských hygienických stanic na lidi ve věku od 45 do 54 let, těch je zhruba pětina. Se 17 procenty následuje věková skupina 35 až 44 let. Senioři ve věku od 65 do 74 let tvoří zhruba desetinu všech nakažených, skupina od 75 do 84 let se na celkovém počtu potvrzených případů podílí asi šesti procenty a starší 85 let necelými čtyřmi procenty.

Ke čtvrtku bylo s nemocí covid-19 hospitalizováno 407 lidí. Jejich počet už několik dní klesá. Těžký průběh měla nemoc ve čtvrtek u 82 pacientů, o jednotky více než ve středu. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 394 lidí.

Onemocnění covid-19 bylo v Česku poprvé zaznamenáno 1. března. Na konci téhož měsíce překročil počet lidí s prokázaným koronavirem 3300. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) má Česko pandemii koronaviru pod kontrolou, stát může díky tomu v následujících týdnech postupně uvolňovat část restriktivních omezení.

Ministerstvo povolilo používání favipiraviru

Ministerstvo zdravotnictví povolilo používání japonského léku na covid-19. Léčivou látku favipiravir prodávanou jako lék na chřipku Avigan, jehož použití pro nemocné novým typem koronaviru bude experimentální, bude možné pacientovi podat na základě jeho informovaného souhlasu. Vyplývá to z dokumentu, který dnes ministerstvo zveřejnilo na webu.

V Česku se používají i další experimentální přípravky na covid-19. Pro jednoho českého pacienta byl schválený americký lék remdesivir. Nemocnice používají i látku hydroxychlorichin a připravuje se použití krevní plazmy s protilátkami od již vyléčených pacientů.

"Léčivý přípravek Avigan je určen pro hospitalizované pacienty v České republice, kteří mají potvrzenou infekci covid-19, a to na základě jejich informovaného souhlasu," uvádí dokument. Do Česka bude lék distribuovat rakouská firma Astro Pharma, uložený bude ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN), která ho bude dodávat českým nemocnicím, kde bude třeba. Podle dokumentu bude k dispozici maximálně 100 balení, tedy 10 tisíc tablet.

Jeden z dvaceti států

Česko je jedním z dvaceti států, kam Japonsko antivirotikum Avigan dodá. Pro prvních 20 či 25 pacientů bude lék zdarma, pro dalších zhruba 80 si ho bude moci ČR koupit, cena bude celkem řádově v milionech korun. Podle lékařů VFN je vhodný zejména pro středně závažné případy a v prvních fázích onemocnění, nemocnice ho očekává příští týden.

Ve VFN leží také třiapadesátiletý pacient, který deset dní dostával americký lék remdesivir. Jeho stav se během léčby zlepšil, lékaři ho mohli odpojit od mimotělního okysličování krve a zvyká si na dýchání bez plicní ventilace. Podle lékařů ale není možné jednoznačně říci, že lék zabral, protože se jeho stav zlepšoval už před jeho nasazením.

Americká firma Gilead ukončila schvalování léku pro jednotlivé pacienty a připravuje vyčlenění nějakého počtu dávek pro pacienty ze střední a východní Evropy. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv bude pak mezi prvními dostupný v ČR. Používat by se měl kromě VFN ve FN v Motole nebo v Brně. Na vývoji léku se zásadně podílel český biochemik a virolog Tomáš Cihlář.

Experimentální léky nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. První dávku remdesiviru a část Aviganu dostalo Česko darem, další se budou hradit z rozpočtu nemocnic, které ho podají, a ministerstva zdravotnictví. Česko kvůli možné nedostupnosti nebo využití v souvislosti s léčbou covid-19 zakázalo vývoz více než 300 léků, v různých lékových formách jde o 800 položek.