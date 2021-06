Registrace k očkování pro lidi od 16 let se otevře 4. června, řekl Babiš

ČTK





Lidé ve věku od 16 do 29 let se budou moci k očkování proti covidu-19 hlásit od noci ze čtvrtka na pátek 4. června. Premiér Andrej Babiš (ANO) to dnes uvedl na twitteru. Podle něj jde o 1, 485 milionu lidí. "Věřím, že i nejmladší projeví velký zájem," napsal Babiš. Ve věkové kategorii mezi 30 a 50 lety věku čeká nyní podle něj na první dávku 168 tisíc lidí.

Očkování proti koronaviru | Foto: ČTK