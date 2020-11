Redakce Deníku proto oslovila vědce z univerzit, kterým dodala jednorázové roušky, aby podle složení určili, jak dlouho se v přírodě rozkládají.

Recyklace? Asi ne

Ochrana úst a nosu, hlavně ta jednorázová, s námi vydrží až desítky let. „Ústenky nakoupené v hypermarketech mohou tlít v přírodě od dvaceti až do dvouset let,“ říká Alena Myslíková Fučíková z Univerzity Hradec Králové.

Výrobce často přesné složení na etiketě tají, a to je i příklad testovaných roušek. Lze se na nich jen dočíst, že je ústenka složena z netkané textilie a filtrační vrstvy meltblow. „To je stříkání nebo foukání taveniny polymeru, ze kterého vznikne látka,“ uvedla vědkyně s tím, že zřejmě jde o umělé vlákno. „Jde použít i recyklované textilní odpady, ale pochybuji, že to někdo dělá. Je to pracné,“ poznamenala vědkyně.

Jak přesnou dobu v přírodě rouška vydrží, je podle ní těžké říct. „Například u polyesteru se doba rozkladu uvádí od dvaceti do dvou set let. Přirozeně odbouratelný víceméně není, ideálně kdyby shořel ve spalovně,“ dodala.

S tím souhlasí i chemik Ladislav Burgert z Univerzity Pardubice. „Nedělejme si iluze, že se útsenky v přírodě jen tak rychle rozloží. Takovou roušku najdeme někde pod listím i za padesát let,“ říká Burgert. Ty bavlněné podle něj nejsou takový problém. „S bavlnou si mikroorganismy a houby poradí v řádech měsíců,“ dodává.