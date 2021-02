Otevřou se v pondělí malé obchody a strhnou v těch velkých obchodníci pásky ze „zakázaného“ zboží?

Myslím si, že vláda ten nouzový stav vyhlásí znovu,. To je primární scénář, se kterým pracujeme, ale pokud ne, tak nebude důvod omezovat sortiment na prodejnách ani pro to, aby malé obchody měly zavřeno. Navíc obchody nikdy nebyly rizikovým místem, kde by se covid masivně šířil.

Jaké chování nyní obchodníkům a zákazníkům doporučujete?

Důležité je, respektovat to, co se děje s novou britskou mutací. Každý, kdo může, by měl používat respirátor místo roušky nebo látkových šátků, protože je třeba snižovat riziko nákazy.

Obchody by měly dodržovat omezení počtu zákazníků na ploše, aby se tam netvořily nějaké velké shluky lidí, a samozřejmě i všechna pravidla dezinfekce. Ale na to jsou nadále připraveny bez ohledu na to, jestli je nebo není nouzový stav. Plexiskla u pokladen beru jako naprosté minimum, to jsou věci, které budeme rozhodně dělat dál. Nikdo je nebude sundavat anebo chodit po prodejně bez roušek.

Koronavirová krize ale s případným koncem nouzového stavu neskončí. Co do budoucna očekáváte?

Klíčové jsou dvě věci. Jednak maximální rychlost očkování. Je naprosto nepochopitelné, že tady už skoro týden už byly vakcíny od AstraZenecy, ale jen tak ležely ve skladu, než se začalo očkovat. To je pro nepochopitelné pro mě i pro lidi, kterým nikdo nevysvětlil, proč vláda nekoná.

A za druhé doufám, že dojde ke změně, a že vláda proškrtá ta opatření, která jenom vyvolávají zlou krev a naštvanost lidí. Typicky to v prosinci byl na pár dní zákaz kávy v kelímku, což byla totální absurdita. A také nelze lidem vysvětlit, jak přispěje k boji s covidem to, že si zimní boty může koupit dítě den před svými osmnáctými narozeninami, ale den po nich už nesmí.

Takže vládní opatření nemají smysl?

Za ten rok jsme viděli, že opatření smysl dávají. Ale takovéhle věci vedou jenom k tomu, že spousta lidí už je všechna ignoruje. Kdyby jich byla jenom půlka, a hlavně bylo dobře vysvětlené, k čemu to vede, a navíc by to ti, kdo je vydávají sami dodržovali, tak by to více dodržovali i lidé. Kdyby byli ministři rozumní, tak si vezmou červenou tužku, vyškrtají nesmysly, a budou apelovat na lidi, aby se víc chránili.

Jak k větší ochraně před nákazou mohou přispívat obchodníci i zákazníci?

Když vláda snížila DPH na respirátory, tak se obchodníci vzdali marží a prodávají je jen za náklady, aby to pro lidi bylo dostupné a abychom byli ve větším bezpečí. Bavíme se nyní s Červeným křížem o tom, že by instalovali testovací covid pointy na antigenní testování na parkovištích velkých nákupních center.

Aby se lidé, až tam pojedou nakoupit, mohli cestou otestovat. Než si nakoupí, budou mít výsledek. Lidé na takové věci slyší – když to pro ně bude pohodlné, když nebudou muset nikam cestovat, tak si test klidně udělají, a to je přesně to, co potřebujeme.