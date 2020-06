Ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Vladimír Vlček potvrdil první oběť velké vody. Záchranáři vytáhli z rozvodněné Osoblahy jednoho utonulého a po další osobě pátrají.

Už v sobotu dopoledne v souvislosti s aktuální vlnou dešťů, která zasáhla Českou republiku, měli moravskoslezští hasiči na svém kontě více než 325 zásahů.

"S očekávaným návratem vydatnějších srážek v průběhu nadcházející neděle však lze předpokládat, že čísla počtu událostí moravskoslezských hasičů opět porostou," uvedl mluvčí hasičů Moravskoslezského kraje Marek Gašparín.

Hladiny řek tedy pomalu klesají, na čtyřech místech v sobotu ráno platil první stupeň povodňové aktivity. Podle mluvčí

Zatímco v pátek na několika místech regionu platily třetí či druhé stupně povodňové aktivity, v sobotu dopoledne v povodí řeky Odry byly vyhlášené jen první stupně, a to na čtyřech místech. „Jde o Odru ve Svinově, Morávku ve Vyšních Lhotách, Ropičanku v Řece a Polančici v Polance nad Odrou,“ řekla Vlčková. Dodala, že na všech těchto místech hladiny řek dál klesají.

Ve Frýdlantu se situace uklidňuje

Ve Frýdlantu se situace pomalu uklidňuje. V 16:00 hodin také zasedala krajská povodňové komise. „Přestalo pršet, toky postupně klesají a po konzultaci jsme se rozhodli, že nebudeme vyhlašovat stav nebezpečí. Současnou povodňovou situaci, která je především na území Raspenavy a Černous, jsme schopni zvládnout dostupnými prostředky, které jsou na místě k dispozici. Pevně věřím, že avizovaný déšť během dnešní noci nakonec nebude tak silný, jak původně předpovídal Český hydrometeorologický ústav,“ řekl Martin Půta po zasedání povodňového štábu ve Frýdlantu.

Obce v okolí ale zvýšená hladina řek stále ohrožuje. Stále odříznutá zůstává Višňová, kde voda zaplavila příjezdové cesty. Evakuované zůstávají také stále čtyři osoby, a to na území Višňové a Raspenavy.

„Voda zatím pomalu klesá. Nicméně prognóza není nejlepší. Na břehu Smědé bylo postaveno 44 metrů protipovodňových bariér zapůjčených od Hsičského záchranného sboru Libereckého kraje, na druhé straně drží vodu v korytu pytle, které od rána plní členové SDH Frýdlant a teď už také dobrovolníci,“ popsala situaci mluvčí města Martina Petrášková.

Hejtman Půta a zastupující velitel KŘ HZS ČR pro Liberecký kraj Jan Málek dorazili do Frýdlantu krátce po poledni. „Řešíme nastalou situaci a kritický stav zajištění zásobování pitnou vodou z ÚV Bílý Potok pro Hejnice, Raspenavu, Lázně Libverdu a Nové Město pod Smrkem. Voda ze Smědé je neupravitelná,“ dodal starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Odstavili úpravnu pitné vody

Kvůli záplavám totiž museli v pátek večer odstavit nedávno zrekonstruovanou úpravnu pitné vody v Bílém Potoce. Vedení Frýdlantu proto obyvatele vyzvalo, aby vodou šetřili. Zdrojem vody pro úpravnu je právě rozvodněná řeka Smědá.

Hladiny řek se zvedají v celém Libereckém kraji. Podle informací z Povodí Labe se na třetí povodňový stupeň dostala i Jeřice v Mníšku na Liberecku, druhý povodňový stupeň platí na Kamenici v Plavech na Jablonecku. Na první stupni je Jizera v Železném Brodu a Jablonci nad Jizerou a také Lužická Nisa v Liberci.

Život lidem zkomplikoval i výpadek dodávek elektřiny. „Ráno jsme evidovali poruchu na nízkém napětí ve Frýdlantu, bez elektřiny bylo zhruba 1 200 odběrných míst. Aktuálně je ten počet odhadem 300,“ řekla mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Druhou oblastí, kterou zasáhl výpadek proudu, byla v okolí Fojky, Mníšku a Krásné Studánky. „Situaci sledujeme, jsme v pohotovosti a připraveni vyjet v případě preventivního odpojení elektřiny,“ dodala.

Kvůli neustávajícímu dešti a již nasyceným korytům řek meteorologové předpokládají u toků, které odvodňují Jizerské hory, vzestup hladin na druhý, místy i třetí stupeň povodňové aktivity. Druhého stupně mohou dosáhnout i řeky odvodňující Krkonoše, sever Českomoravské vrchoviny, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy.

Silný déšť, který trápí celé východní Čechy, ale zejména Trutnovsko a Rychnovsko, začíná ohrožovat i Hradec Králové, kde prší už téměř dva dny v kuse.

Meteorologové navíc upozorňují, že déšť by měl ustat až v průběhu neděle. Na soutoku Labe a Orlice v centru města je na první pohled vidět zvýšená hladina vody, které se postupně s neustále trvajícím deštěm, zvedá.

Na Bruntálsku voda stagnuje, pomáhá nová nádrž

Vodoměrná stanice v Mnichově na Černé Opavě vyhlásila už druhý stupeň povodňové aktivity. Po 16. hodině v Jeseníkách přestalo pršet a dosud stále stoupající hladina v Mnichově už stagnuje. Vzápětí byl vyhlášen první povodňový stupeň také na řece Opavě v Karlovicích. Z Karlovic velká voda postupuje Opavou níž po proudu.

Pro Karlovice je tato povodňová epizoda spojena s velkou atrakcí. Má zde premiéru obří protipovodňová nádrž Jelení, kterou Povodí Odry ještě před dvěma týdny testovalo cvičným napuštěním.

Na Nymbursku se zvedá řeka Mrlina

Trvalejší déšť na Nymbursku způsobil vzestup řeky Mrliny, zejména ve Vestci a Křinci. K 11. hodině dopolední dosahovala Mrlina ve Vestci zhruba 170 centimetrů, což je stav přesně uprostřed mezi prvním a druhým stupněm povodňové aktivity.

Podle starosty Jaroslava Janaty by řeka měla odpoledne dosáhnout druhého stupně a věří, že se nebudou opakovat dramatické okamžiky z let 2013, 2010 a 2006. „Ale vyhráno zdaleka nemáme,“ řekl Jaroslav Janata.

Stav ohrožení platí na říčce Novohradka v Luži na Chrudimsku

Vytrvalé deště zvedají hladiny řek i v severovýchodních Čechách. Stav ohrožení začal krátce po poledni platit na říčce Novohradka v obci Luže na Chrudimsku v Pardubickém kraji. Na prvním stupni povodňové aktivity je Kněžná v Rychnově nad Kněžnou v sousedním Královéhradeckém kraji, zjistila ve 13:30 ČTK z dat Povodí Labe. Zvedají se také toky odvodňující Krkonoše a Orlické hory.

Na Jesenicku v Olomouckém kraji kvůli vydatnému dešti dnes začaly rychle stoupat hladiny vodních toků. Konkrétně Černý potok ve Velké Kraši zřejmě brzy dosáhne na stupeň ohrožení.

„V nejbližší době předpokládáme dosažení 3. SPA na Černém potoce v hlásném profilu Velká Kraš,“ hlásili meteorologové v sobotu ve tři hodiny odpoledne na webu ČHMÚ.

Hladina Bystřičky na Vsetínsku znovu stoupá na 2. stupeň

Hladina říčky Bystřičky nad stejnojmennou vodní nádrží na Vsetínsku klesla dnes v noci z druhého na první povodňový stupeň.

Vlivem trvajícího deště se v sobotu odpoledne opět pohybuje na hranici 2. stupně povodňové aktivity, když její hladina dosáhla půlmetrové výše. Pro ostatní území Zlínského kraje je varování meteorologů mírnější. I zde ale platí, že vydatný déšť může přinést srážkové úhrny i nad 30 milimetrů během šesti hodin či nad padesát milimetrů za dvacet čtyři hodin.

Především pro Valašsko nadále až do odvolání platí výstraha meteorologů před velmi vydatným deštěm.

„Vzhledem k nasycení území a předpokládaným srážkám může u vodních toků docházet k překročení 2. stupně povodňové aktivity, u menších toků ojediněle i třetího stupně povodňové aktivity,“ varují meteorologové.

Hladiny vodních toků v regionu stoupaly kvůli vydatným srážkám i ve čtvrtek odpoledne, kdy se v Ostratě na Zlínsku vylil z koryta potok. Zaplavil silnice, chodníky a sklepy rodinných domů, odkud hasiči čerpali vodu.

Ve Středočeském kraji hrozí další přívaly srážek

Český hydrometeorologický ústav také upozorňuje, že oblast nízkého tlaku vzduchu nad Polskem a východní Evropou, která ovlivňuje počasí u nás, může ve Středočeském kraji přinést další přívaly srážek i povodně.

Velmi vydatný déšť s úhrny nad 40 mm za šest hodin nebo nad 60 mm během 24 hodin by mohl postihnout některé oblasti na Čáslavsku – a to od doby před sobotním polednem do nedělního poledne.