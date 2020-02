Rathovi soud prodloužil trest na osm let. Kvůli kauze bude pykat i Metrostav

Rok vězení navíc k původnímu sedmiletému trestu vyměřenému za korupční ovlivňování zakázek Středočeského kraje přidal v pátek Krajský soud v Praze někdejšímu středočeskému hejtmanovi Davidu Rathovi. Podle zatím nepravomocného verdiktu, který ještě bude přezkoumávat odvolací senát Vrchního soudu v Praze, si Rath má za přijímání úplatků a manipulaci s veřejnými zakázkami odpykat celkově osm let se zařazením do věznice s ostrahou. K tomu by v případě, že aktuální podoba verdiktu nabude právní moci, měl zaplatit peněžitý trest ve výši 18 milionů korun.

David Rath u soudu. Archivní foto. | Foto: Deník / Milan Holakovský