Přesto se i na tomto karlovarském testovacím místě lidé odběru dočkají ještě ve stejný den, kdy si jej přijdou udělat. Dostatek volných kapacit mají odběrová místa po celé republice. Zjistil to Deník v rozsáhlém exkluzivním průzkumu čekacích lhůt na PCR testování.

PŘEHLEDNĚ: Co se už ví o omikronu a jaké má příznaky. Testy obejít nedokáže

Redaktoři Deníku celkem oslovili 165 testovacích míst ve všech krajích. Vše se dělo shodně ve středu dopoledne, aby bylo možné kapacitu jednotlivých míst porovnat. Výsledky mluví jasně, lidé prakticky všude mohou při zájmu o test uprostřed týdne dostat termín ještě týž den nebo o den později po objednání.

Ze 165 oslovených testovacích míst ve středu dopoledne měli ve 92 zařízeních volné termíny ještě ve stejný den a v 57 případech vycházel nejbližší možný termín na čtvrtek, tedy o den později. Pouze na šesti z oslovených míst měli nejbližší volný termín až za čtyři a více dní. Týkalo se to například Tachovska, Zlínska či Chrudimska, ovšem v posledních dvou se v okrese nacházejí ještě i jiná odběrná střediska, která volné kapacity měla.

Nával opadl

Provozovatelé míst, kde odebírají PCR testy, se shodují, že nejhorší byla situace na podzim a o Vánocích. „Největší nával jsme měli v prosinci. V posledních dnech zájem polevil. Aktuálně zvládáme zájemce otestovat v ten samý den, kdy se objedná. Je tam kapacita patnáct lidí na půl hodiny. Míst je dost,“ uvedla například mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Na tom, že jsou nyní čekací doby na PCR testy minimální, zatím nic nezměnil ani nastupující omikron. „Kapacity jsou více než dostačující. Máme dvě odběrná místa vedle sebe. Denní kapacita je 448 lidí, zatím jsme ji nenavyšovali, omikron zájem zásadně nezvedl,“ zmínila mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Omikron a děti: Jsou na něj náchylnější, projevuje se i velmi těžkým kašlem

V některých koutech republiky se navíc chystá otevření ještě dalších, nových odběrových míst, kde budou prováděny PCR testy. „Tady na jihu Čech máme v podstatě úbytek poptávky po testování. Není problém najít místo týž den odpoledne. V současnosti žádný nápor a zvýšený zájem o PCR odběry neevidujeme. Pro zájemce zahajuje v pondělí 17. ledna provoz také odběrové místo Citylab v Písku na Čelakovského ulici," řekl provozní ředitel Citylab z Milevska Milan Valenta.

Na Pardubicku se lidé zase rychle dočkají nejen termínu testování, ale také jeho výsledků. „Devětadevadesát procent výsledků doručíme do 24 hodin, většinu ještě týž den. Jedno procento jsou technické nebo administrativní problémy, které se snažíme řešit v kontaktu s klienty," zmínila výkonná ředitelka společnosti Medila Petra Korchová. Společnost je největší zdravotnickou laboratoří v Pardubickém kraji.

Registrovaní versus neregistrovaní

Zájemci o PCR testování ovšem musí ve většině republiky počítat s tím, že se na test dostanou pouze na základě předchozí rezervace. „Denně otestujeme okolo 120 lidí. Všichni zájemci o provedení PCR testu se musí předem objednat. S výjimkou těch se žádankou. Pokud máme volno, vezmeme je přednostně,“ popsala systém Denisa Miklová, odběrová pracovnice ze stanice CovidTest Zlín.

Právě to, zda se člověk testuje na základě žádanky, nebo ne, je někdy rozhodující, i co se týče doby, po kterou musí čekat na volný termín. „Je rozdíl, zda k nám jdou pacienti se žádankou od krajské hygienické stanice či od lékaře, tam je dostupnost termínů většinou do druhého dne. Pokud jde o testy preventivní, které chtějí zájemci z důvodu cestování a podobě, tam je třeba počítat, že si na volný termín mohou počkat i tři dny,“ upozornila mluvčí Nemocnice Jablonec nad Nisou Jana Válková.

Například ale v Nemocnici Nymburk berou bez větší časové prodlevy i zájemce, kteří nejsou registrovaní. „Na PCR testování je možné přijít bez registrace, fronty se netvoří. Samozřejmě je možné se i registrovat, objednaní na čas pak mají přednost," řekl za nemocnici Martin Novotný.

Spolehlivější PCR

Do boje s koronavirem je zapojeno necelých 500 odběrných míst, rozesetých po celém Česku. Ty v současné době za jediný den otestují přibližně sto tisíc lidí. I když někteří odborníci volají po vyšší kapacitě, podle ministerstva zdravotnictví jsou kapacity nastavené teoreticky až na 170 000 testů denně. V případě potřeby existuje možnost navýšení denních odběrů až na čtvrt milionu. Odebrané vzorky následně putují do přibližně 80 tuzemských laboratoří schopných vyhodnotit přítomnost koronaviru.

Omikron před branami Česka: Nakažených bude hodně, mutace překoná rekordy

Nechat se otestovat PCR testem může kdokoliv. Až pětkrát v měsíci se mohou nechat zdarma otestovat všichni lidé mladší 18 let. Dále ti, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat a kontraindikaci mají zapsanou v systému ISIN. Na pět testů zdarma v jednom měsíci mají nárok i „rozočkovaní“ lidé s jednou dávkou vakcíny proti nemoci Covid-19, či v termínu 14 dnů po aplikaci druhé dávky.

Plně očkovaní mají nárok na dva testy zdarma za stejné období. Stejně tak mají nárok na test zdarma lidé, kteří byli v rizikovém kontaktu a na testování byli posláni lékařem. Naopak lidé odmítající vakcínu pouze z přesvědčení, si musejí test zaplatit. Stojí 814 korun. Cena je pevně stanovená ministerstvem zdravotnictví: 200 korun činí administrativní poplatek, samotný test stojí 614 korun. Výsledky obdrží testovaný nejpozději do 48 hodin. PCR testy jsou naproti antigenním spolehlivější, zmíněný test totiž odhalí vir v těle ještě před tím, než začne být testovaný infekční.

Seznam míst, kde se reportéři Deníku zkoušeli ve středu objednat na PCR test a jak tam uspěli:

Praha



PREVEDIG medical – Pelléova ulice, Praha 6: ANO, ještě dnes

OC Nový Smíchov, Praha 5: ANO, ještě dnes

Fakultní nemocnice Bulovka, Praha 8: ANO, další den

Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 2: ANO, další den

ANYGENCE, Revoluční ulice, Praha 1: ANO, ještě dnes

Střední Čechy

Okres Benešov:

Mobile clinic expert, Ke stadionu, Benešov: ANO, ještě dnes

Okres Beroun:

Místo u OD Billa Beroun: ANO, ještě dnes (pozn.: Testují denně vyjma víkendu)

Rehabilitační nemocnice Beroun: ANO, ještě dnes (pozn.: Testují denně vyjma víkendu)

Okres Kladno:

OC Central Kladno: ANO, ještě dnes

Oblastní nemocnice Kladno: ANO, další den (pozn.: Testují denně vyjma víkendu)

Okres Kolín:

Oblastní nemocnice Kolín: ANO, ještě dnes (Pozn.: Testují denně vyjma neděle)

AG Covidpoint Kolín, Husova ulice: ANO, ještě dnes (pozn.: Testují denně vyjma soboty)

Okres Kutná Hora:

Citylab Kutná Hora: ANO, ještě dnes (Pozn.: Testují denně vyjma víkendu)

Nemocnice Kutná Hora: ANO, další den (Pozn.: Testují denně vyjma neděle)

Okres Mělník:

VIDIA-DIAGNOSTIKA Mělník, Klášterní ulice: ANO, ještě dnes (pozn.: Testují denně vyjma soboty)

Okres Mladá Boleslav:

Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav: ANO, ještě dnes (pozn.: Testují denně vyjma víkendu)

Okres Nymburk:

Nemocnice Nymburk: ANO, ještě dnes

Okres Příbram:

Oblastní nemocnice Příbram: ANO, za dva dny

Okres Rakovník:

Masarykova nemocnice Rakovník: ANO, ještě dnes (Pozn.: Testují denně vyjma víkendu)

Karlovarský kraj

Okres Karlovy Vary:

testovací místo K. Vary (v areálu Krajského úřadu, bývalé centrum z nemocnice KV) - ANO, první volný termín další den

Karlovy Vary - parkoviště Varyáda: Kpt. Jaroše 375 - ANO, ještě dnes

Karlovy Vary - letiště Olšová Vrata - ANO, ještě dnes

Okres Cheb:

Cheb (Kostel Sv. Kláry) - Františkánské nám. 85/5 - ANO, první volný termín další den

Cheb (Diagon) - Májová 582/19, Cheb (Poliklinika Flora) - ANO, první volný termín až za dva dny

Okres Sokolov:

Sokolov - nákupní centrum URAL, ANO, ještě dnes

Jihočeský kraj

Okres České Budějovice:

Nextlab u Výstaviště: ANO, bez objednání denně

Nextclinics Hluboká nad Vltavou: ANO, volné termíny odpoledne

Gen-trend Rudolfov: ANO, za den

Nemocnice České Budějovice: ANO, za den

AG Covidpoint – Globus České Budějovice: ANO, volné termíny odpoledne

Synlab České Budějovice: ANO, za den

Okres Tábor:

Nemocnice Tábor: ANO, za den

Testování zdarma u Kauflandu: ANO, bez objednání denně

Okres Strakonice:

Nemocnice Strakonice: ANO, volné termíny odpoledne

Okres Prachatice:

Nemocnice Prachatice, ANO, za dva dny

Okres Jindřichův Hradec:

Nemocnice Jindřichův Hradec: ANO, volné termíny odpoledne

Okres Písek:

Citylab Milevsko: ANO, za den

Okres Český Krumlov:

Scimed Technologies Český Krumlov: ANO, bez objednání denně

Plzeňský kraj

Okres Plzeň-město:

Fakultní nemocnice Plzeň Bory – ANO, následující den

Bioptická laboratoř – ANO, následující den

Genetika Plzeň – ANO, ještě dnes

Okres Plzeň-jih:

Stodská nemocnice – NE, v tyto dny se netestuje, PCR provádí až od úterý 18. ledna

Okres Klatovy:

Klatovská nemocnice – ANO, následující den

Okres Domažlice:

Domažlická nemocnice – ANO, následující den

Okres Rokycany:

Rokycanská nemocnice – ANO, ještě dnes

Okres Tachov:

Nemocnice Svatá Anna – NE, volno až následující týden, testují jen středy

Ústecký kraj

Okres Ústí nad Labem:

Masarykova nemocnice Ústí: ANO, na další den

Zdravotní ústav Ústí: ANO, ještě dnes (nemají víkend)

Vidiadiagnostika Ústí (u zimního stadionu): ANO, ještě dnes (nemají v sobotu)

Prevedig medical Ústí (Velká hradební): ANO, ještě dnes (nemají víkend)

Diagnostika Ústí (Střekov): ANO, ještě dnes (nemají víkend)

Okres Louny:

Nemocnice Žatec: ANO, za dva dny (není víkend)

Okres Most:

Nemocnice Most: ANO, na další den (nemají v sobotu)

Okres Chomutov:

Nemocnice Chomutov: ANO, na další den

Okres Teplice:

Nemocnice Teplice: ANO, na další den (není víkend)

Okres Litoměřice:

Nemocnice Litoměřice: ANO, na další den (není víkend)

Okres Děčín:

Aeskulab Varnsdorf (Karlova ul.): ANO, na další den

Liberecký kraj

Okres Liberec:

SYNLAB czech, Home credit aréna , Jeronýmova 570, Liberec: ANO, ještě dnes (volných 7 míst, pozn. nefungují o víkendu)

Krajská nemocnice Liberec, Husova ulice, Liberec: ANO, další den (volná tři místa), za dva dny volných pět míst, pozn. testují 6 dnů v týdnu, soboty ne

EUC klinika Liberec, Liberec: ANO, další den (pozn. nedělají odběry o víkendech

GenDetective, parkoviště u OC Nisa Liberec, České mládeže 456, Liberec: ANO, ještě dnes

MUDr. Michal Bábíček, parkoviště OC Globus Liberec, Sousedská 600, Liberec: ANO, týž den

Okres Jablonec nad Nisou:

Nemocnice Jablonec nad Nisou, Nemocniční 15: ANO, za pět dní pozn. nefungují o víkendu

Okres Česká Lípa:

Scimed Biotechnologies, Mikulášská 184/4, Česká Lípa: ANO, ještě dnes

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Purkyňova 1849: ANO, za 6 dní pozn. nefungují o víkendu

Okres Semily:

MMN, a.s. – Nemocnice Semily, 3. května 421: ANO, za 2 dny

Královéhradecký kraji

Okres Hradec Králové:

Fakultní nemocnice Hradec Králové – ANO, ještě dnes

Testovací buňka na hlavním nádraží (Scimed Biotechnologies), Hradec Králové – ANO, ještě dnes

Odběrové místo na letišti (SYNLAB), Hradec Králové – ANO, ještě dnes (zavřeno o víkendu)

MeDiLa Ulrichovo náměstí, Hradec Králové – ANO – druhý den (zavřeno o víkendu)

Odběrové místo na koupališti, Nový Bydžov (Scimed Biotechnologies) – ANO, ještě dnes, pak za tři dny (zavřeno Po, Út, Čt, Pá)

Okres Rychnov nad Kněžnou:

Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou – ANO – druhý den (zavřeno So)

Laboratoř na poliklinice, Opočno – ANO – druhý den (zavřeno o víkendu)

Okres Jičín:

Oblastní nemocnice Jičín – ANO – za dva dny (zavřeno Ne)

Odběrové místo v ul. Erbenova, Hořice – ANO – za dva dny (zavřeno Út, Čt, So, Ne)

Okres Trutnov:

Odběrové místo v ul. Krkonošská, Vrchlabí (Scimed Biotechnologies) – ANO, ještě dnes

Oblastní nemocnice Trutnov – ANO – druhý den

Okres Náchod:

Oblastní nemocnice Náchod – ANO – druhý den

Nemocnice Jaroměř – ANO – druhý den (zavřeno o víkendu)

Pardubický kraj

Okres Pardubice:

Pardubická nemocnice:ANO, ještě dnes

AG centrum Multiscan s.r.o): ANO, za dva dny (rozhoduje se podle vedení podle zájmu, každý týden je to různé)

ELECTROLYTE s.r.o. - odběrové místo Sladkovského Pardubice: ANO, ještě dnes

Laboratoře lékařské genetiky, Pardubice: ANO, ještě dnes

MeDiLa spol. s r.o., odběrové místo Drive-in Pardubice: ANO, na druhý den (bez víkendu)

Scimed Biotechnologies, s.r.o. - záchytné parkoviště T.G. Masaryka, Pardubice: ANO, ještě dnes

Scimed Biotechnologies, s.r.o. - Pardubice, hlavní nádraží: ANO, ještě dnes

Scimed Biotechnologies, s.r.o. - Přelouč, KIEKERT: ANO, ještě dnes (bez víkendu)

Okres Chrudim:

Chrudimská nemocnice: ANO, ještě dnes (bez víkendu)

MUDr. Fišerová Věra - odběrové místo Hlinsko: ANO, ještě dnes (každé dva dny (Po, st, pa) a bez víkendu)

Renturi s.r.o. - odběrové místo Hlinsko: ANO, ještě dnes (bez víkendu)

ORL ambulance TINITUS s.r.o. - odběrové místo Chrudim: NE (laboratoře nestíhají, mají pozastaveno, neví do kdy)

Okres Ústí nad Orlicí:

EUC Laboratoře - odběrové místo Sportcentrum Vysoké Mýto: ANO, ještě dnes (každé dva dny (Po, st, pa) a bez víkendu)

Orlickoústecká nemocnice: ANO, ještě dnes (bez neděle)

Scimed Biotechnologies, s.r.o. - Česká Třebová, hlavní nádraží: ANO, ještě dnes

Okres Svitavy:

Svitavská nemocnice: ANO, ještě dnes (bez víkendu)

Nemocnice Litomyšl: ANO, ještě dnes (bez víkendu)

Scimed Biotechnologies, s.r.o. - odběrové místo Moravská Třebová: ANO, ještě dnes (kromě pátku a víkedu)

MUDr. Fišerová Věra - odběrové místo Polička: ANO, druhý den (v týdnu jen UT, ČT, PÁ)

Jihomoravský kraj

Brno:

Fakultní nemocnice Brno, Bohunice: ANO, ještě dnes

Laboratory Room, s.r.o., u OC Olympia: ANO, ještě dnes

Ordinace Ruzyně, s.r.o., u OC Dornych: ANO, ještě dnes

Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně (jen PO-PÁ): ANO, ještě dnes

Hola Biolabs, s.r.o., Heršpická: ANO, další den

Okres Blansko:

Odběrové centrum Českého červeného kříže Blansko (jen PO-PÁ, NE): ANO, ještě dnes

Nemocnice Boskovice (jen PO-PÁ): ANO, další den

Okres Břeclav:

Zubní klinika Maxi DENTAL Břeclav (jen PO-PÁ, NE): ANO, ještě dnes

Hola Biolabs Mikulov (jen PO-PÁ): ANO, další den

Okres Hodonín:

Nemocnice TGM Hodonín (jen PO-PÁ): ANO, další den

Spadia Lab, s.r.o., Rohatec (jen PO-PÁ): ANO, pět dní

Okres Vyškov:

Nemocnice Vyškov (jen PO-PÁ): ANO, další den

Okres Znojmo:

Nemocnice Znojmo (jen PO-PÁ): ANO, další den

Kraj Vysočina

Okres Jihlava:

Poliklinika Telč (jen PO-PÁ): ANO, další den

Jihlava Seifertova 59 (jen PO-PÁ): ANO, ještě dnes

Nemocnice Jihlava (jen PO-SO): ANO, ještě dnes

Městské vlakové nádraží Jihlava (jen PO-SO): ANO, ještě dnes

Okres Havlíčkův Brod:

Nemocnice Havlíčkův Brod: ANO, další den

Okres Pelhřimov:

Nemocnice Pelhřimov (jen PO-PÁ, NE): ANO, ještě dnes

Okres Třebíč:

Nemocnice Třebíč (jen PO-PÁ): ANO, další den

Komunitní centrum Moravia v Třebíči (jen ÚT, ČT): ANO, další den

Okres Žďár nad Sázavou:

Nemocnice Nové Město na Moravě (jen PO-PÁ): ANO, ještě dnes

Žďár nad Sázavou, MeDiLa – zimní stadion (jen PO-PÁ): ANO, ještě dnes

Moravskoslezský kraj

Ostrava:

Fakultní nemocnice Ostrava: ANO, další den

GB laboratoř Ostrava: ANO, ještě dnes

Městská nemocnice Ostrava: ANO, ještě dnes

SPADIA LAB: ANO, další den

Odběrové místo Electrolyte (před OC Futurum): ANO, ještě dnes

Okres Opava:

Slezská nemocnice Opava: ANO, další den

MUDr. Lenka Jantošíková (odběrové místo Opava Breda, Opava Globus, Kravaře před aquaparkem): ANO, další den

Okres Frýdek-Místek:

Nemocnice Frýdek-Místek: ANO, další den

Nemocnice Třinec: ANO, další den

Okres Karviná:

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj: ANO, další den

Nemocnice s poliklinikou Havířov: ANO, další den

Okres Nový Jičín:

Nemocnice AGEL Nový Jičín: ANO, za dva dny

Bílovecká nemocnice a.s.: ANO, další den

Okres Bruntál:

Nemocnice SZZ Krnov: ANO, další den

Olomoucký kraj

Olomouc:

Fakultní nemocnice Olomouc: ANO, ještě dnes

Galerie Šantovka: ANO, ještě dnes

Globus: ANO, ještě dnes

Olympie: ANO, ještě dnes

Okres Prostějov:

Nemocnice AGEL Prostějov: ANO, ještě dnes

Odběrové centrum, Anenská ulice, parkoviště pasáž Anděl: ANO, ještě dnes

Okres Přerov:

Nemocnice Přerov: ANO, za dva dny

Galerie Přerov, Mamtest: ANO, ještě dnes

Okres Šumperk:

Nemocnice Šumperk: ANO, ještě dnes

Mobilní testovací místo Šumperk, Gen. Svobody: ANO, ještě dnes

Charita Zábřeh: ANO, ještě dnes

Okres Jeseník:

Nemocnice Jeseník: ANO, ještě dnes

Jesenická poliklinika: ANO, ještě dnes

Zlínský kraj

Zlín:

CovidTest Zlín U Tescomy: ANO, ještě dnes

GHC Genetics Zlaté Jablko Zlín: ANO, ještě dnes

Odběrové centrum KNTB za sídlem Zdravotnické záchranné služby Zlín: ANO, další den

Vaše Laboratoře tř. T. Bati 3910: ANO,za 4 dny

Okres Kroměříž:

Kroměřížská nemocnice: ANO, další den

Holešov - náměstí Beneše: ANO, další den

Okres Vsetín:

Vsetínská nemocnice: ANO, ještě dnes

Renturi s.r.o. - odběrové místo Rožnov pod Radhoštěm: ANO, ještě dnes

Okres Uherské Hradiště:

Testovací místo Uherskohradišťská nemocnice: ANO, ještě dnes

Testovací místo Medical plus (UH, Obchodní 1507): ANO, ještě dnes