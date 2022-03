Morawiecki zdůraznil, že Ukrajina musí mít k dispozici zbraně, aby se mohla účinně bránit. "Nikdy vás neopustíme," uvedl polský premiér. Dodal přitom, že EU "musí pozvat" Ukrajinu do bloku co nejdříve. Také slovinský ministerský předseda zdůraznil, že východoevropská země patří do Evropy. "Budeme samozřejmě podporovat vaše členství" v EU, řekl Janša.

"Vaše návštěva Kyjeva v této pro Ukrajinu těžké době je silným důkazem podpory. Velmi si toho vážíme," uvedl prezident Zelenskyj na sociální síti Telegram, kde zveřejnil také záběry ze setkání. Jak je patrno z videa, schůzky se zúčastnil rovněž ukrajinský premiér Denys Šmyhal, poznamenala agentura Interfax-Ukrajina.

Polský vicepremiér Jaroslaw Kaczyński, který se do Kyjeva vypravil rovněž, podle agentury Reuters řekl, že na Ukrajinu by měla být vyslána mezinárodní mírová mise. "Myslím, že je nezbytné mít mírovou misi - NATO, případně nějakou širší mezinárodní strukturu, ale misi, která se bude schopna bránit, která bude operovat na ukrajinském území," uvedl de facto nejvlivnější polský politik.

Ukrajinský premiér Šmyhal dříve na twitteru napsal, že politici hovořili o podpoře Ukrajiny a posílení sankcí kvůli ruské agresi. "Odvaha opravdových přátel," ocenil výpravu trojice ministerských předsedů do ostřelovaného Kyjeva šéf ukrajinské vlády.

Zástupci středoevropských zemí se do Kyjeva vydali proto, aby vyjádřili podporu Ukrajině čelící ruské invazi. Jde o první návštěvu takto vysoce postavených zahraničních činitelů na Ukrajině od začátku ruské invaze 24. února.

Po návštěvě Kyjeva se polské, slovinské a české delegace ve středu po desáté hodině dopoledne bezpečně vrátily do Polska. Na Twitteru o tom informoval mluvčí polské vlády Piotr Müller.

Fiala už dříve uvedl, že cesta do Kyjeva je zorganizována po konzultacích s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem a šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Podle něj je o ní informováno mezinárodní společenství včetně OSN.

Zdroj: DeníkNa neohlášenou návštěvu do Kyjeva včera zamířil také šéf litevské diplomacie, který se setkal se svým ukrajinským protějškem.

To, že se na cestu s trojicí ministerských předsedů vydal také Jaroslaw Kaczyński, v sobě nese jistou symboliku a snahu navázat na odkaz jeho bratra-dvojčete, někdejšího prezidenta Lecha Kaczyńského, uvedla polská média. Lech Kaczyński v srpnu 2008 vyrazil do Gruzie, která tehdy bojovala s proruskými separatisty i ruskými jednotkami, aby podpořil její vedení. Připojili se k němu tehdy prezidenti Ukrajiny, Litvy, Lotyšska a Estonska.

Morawiecki na facebooku připomněl tehdejší výrok Lecha Kaczyńského: "Dnes Gruzie, zítra Ukrajina, pozítří pobaltské státy a později přijde možná čas i na moji zemi, na Polsko". Lech Kaczyński zemřel v dubnu 2010 při leteckém neštěstí na západě Ruska

Politologové považují cestu Fialy za důležité gesto

Politologové oslovení ČTK považují cestu předsedy vlády Petra Fialy (ODS) a dalších premiérů do Kyjeva za důležité gesto. Ukazuje se, že státy východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti, míní analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Petr Boháček. Pavel Havlíček z téže asociace ČTK sdělil, že kromě symbolické podpory může mít návštěva v době války i praktický rozměr výměny informací a poměrů na místě včetně toho, jakou další podporu, pomoc a vybavení může Západ Ukrajině dodat.



"Důvodem je, že hlavní hlas v otázce zahraniční a obranné politiky EU má spíše Paříž a Berlín, které byly vůči Rusku shovívavé a až moc vstřícné, ale také vlastní neschopnost své zájmy efektivně prosadit. Nyní se ale ukazuje, že nové členské státy východní Evropy jsou schopny definovat směřování EU, tentokrát konkrétně v otázce bezpečnosti," uvedl Boháček.



Také politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy má cestu za velmi důležité gesto. "I kdyby mělo znamenat 'pouze' morální vzpruhu. Východní křídlo EU (i NATO) by každopádně mělo tlačit západněji situované státy k větší podpoře Ukrajiny, včetně vojenské. Putinovo vítězství na Ukrajině by totiž mělo nedozírné následky," poznamenal.



To, že Evropskou radu reprezentují politici z tohoto regionu, považuje Havlíček za více než symbolické. Polsko i ČR jsou podle něj mezi nejaktivnějšími podporovateli Ukrajiny. "Spolu se Slovinskem jsou také mezi osmičkou zemí, které oficiálně podpořily udělení kandidátského statusu Ukrajině, což je velmi silné symbolické gesto," uvedl. Návštěva podle něj ukazuje silné vůdčí postavení zemí ze střední Evropy. "O to více, že Česko bude Evropské unii v příštím půlroce předsedat," sdělil.