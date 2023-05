VIDEO: Deník tří generací. Ty, nebo Vy? Budeme si všichni tykat? Podívejte se

Před lety se „onikalo“. To už nepamatuje ani Martin. Dnes si cizí lidé, když se potkají, většinou vykají. Někdy ale starší nebo výše postavený začne druhému tykat. To působí jako ponižování. Nebo je to přirozené? Jak to vidí šestnáctiletá Denisa, jak čtyřicetiletý Tomáš a jak šedesátiletý Martin?