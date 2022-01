Vláda zároveň nově schválila pět bezplatných PCR testů měsíčně pro očkované. Testování bude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Neočkovaní lidé nad 18 let testy hrazené z pojištění mít nebudou. Za PCR test tak zaplatí zhruba 800 korun.

Zaměstnavatel bude muset nahlásit pozitivně testovaného zaměstnance. Nakažený poté automaticky dostane neschopenku na pět dní a také bude mít možnost objednat se na PCR test v případě, že se u něj objeví příznaky nového koronaviru.

Pracovní karanténa

Válek na brífinku po jednání vlády hovořil také o nových pravidlech pro takzvanou pracovní karanténu. Podle ministra zdravotnictví bude možná jen zcela výjimečně, a to pouze ve zdravotnictví a sociálních službách, tedy v oborech závislých na velmi úzkém okruhu specialistů. Konkrétně bude pracovní karanténa zavedena po předchozí dohodě mezi zřizovatelem a hygieniky.

Konkrétní podmínky pro pracovní karanténu mají určovat krajské hygienické stanice. „Zavést ji bude možné v opravdu mimořádných případech, kdy o tom musí rozhodnout zřizovatel. Využívat se tak bude zcela raritně. Lidé zařazení do pracovní karantény budou moci chodit do práce i v případě, že budou mít pozitivní test na covid. Pracovník v této karanténě však musí splňovat přísné hygienické předpisy. Musí po celou dobu nosit respirátor, neúčastnit se kolektivních akcí, může pouze do práce a domů, a tak dále," oznámil ministr.

Rozšíření pracovní karantény i na další odvětví bude podle něj připadat v úvahu pouze tehdy, když bude hrozit jejich ochromení.

Válek zároveň znovu upozornil, že počty nakažených kvůli omikronu budou v Česku nadále stoupat. „Prosíme všechny, aby dodržovali opatření, abychom se obešli bez nouzového stavu. Opatření mají jediný cíl - snížit riziko nákazy v kolektivech. Nechte se očkovat, máme tvrdá data o tom, že vás třetí dávka ochrání před závažným průběhem omikronu," doplnil.

Pandemické volno

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) v pátek po jednání kabinetu dále oznámil, že navrhne navýšit počet dnů ředitelského volna, aby mohli ředitelé škol flexibilně reagovat na vývoj epidemie. „Příští týden předložíme legislativní návrh pandemického ředitelského volna. Tím se navýší počet dnů tohoto volna z pěti na patnáct. Ve školách tak budou moci reagovat na lokální pandemickou situaci," vysvětlil Gazdík.