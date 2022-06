Náhradní oblečení, peníze a hlavně nezapomenout hodit do barelu i něco tvrdšího na zahřátí. Tak vypadají přípravy některých vodáků před vyplutím na řeku. Mnozí totiž považují brázdění tuzemských toků jako záminku k celodennímu popíjení alkoholu. Ohrožují přitom nejen své životy, ale riskují tučnou pokutu až do výše sta tisíc korun. „Kvůli alkoholu se každoročně stávají nehody, ke kterým by jinak nemuselo dojít. Lidé posilněni alkoholem mají vysoké sebevědomí, ztrácejí zábrany i respekt k řece,“ říká předseda Asocia-ce vodní turistiky a zároveň zakladatel Vodácké školy záchrany Petr Ptáček.