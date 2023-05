PODCAST: Výhody zralých žen? Mají odžito a nehroutí se, říká Margareta Křížová

Ženám po padesátce nastává další etapa života. U mnohých již děti vylétly z mateřského hnízda, prochází přechodem, jiným se rozpadá manželství nebo nedobrovolně končí korporátní kariéru. Část žen se ponoří do deprese, jiné to považují za nový začátek. Přitom všechny nasbíraly tolik zkušeností, že by je mohly rozdávat. Přinášíme vám další díl ze série podcastů Život v rovnováze. Tento díl nese název: Nehodlám rezignovat.