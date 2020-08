"Bezpečnostní situace v oblasti je stabilní. Všichni členové týmu jsou v pořádku, po včerejším nasazení evidujeme lehká zranění dvou psů - řezné rány na tlapách. Vše jsme ošetřili na místě a oba psi pokračují v misi," citoval Hasičský záchranný sbor ČR Čmakala na twitteru. Podle mluvčí hasičů Nicole Studené se družstva mají střídat po šesti hodinách.

??‍? Dnes pracujeme v přístavu. Náš úkol je potvrdit, že se v troskách nikdo nenachází.



Pohyb týmu a místa pobytu jsou průběžně konzultována s ochranou ambasády ČR.



Během dne se budeme přesouvat do nového sektoru, transport nám zabezpečuje LAF (Lebanon Army Force). pic.twitter.com/6bwahyLRIt — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) August 7, 2020

Podle sdělení hasičů na twitteru je úkolem týmu "potvrdit, že se v troskách nikdo nenachází". Dnes se tým bude přesouvat do nového sektoru, přičemž převoz zajistí libanonská armáda. Svůj pohyb hasiči konzultují také s českou ambasádou.

Dnes večer odletí do Bejrútu odborník na krizové řízení Miroslav Lukeš z hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. "Ten byl Českou republikou nominován a následně zařazen do koordinačního a vyhodnocovacího týmu Evropské unie," uvedla Studená. V Libanonu se bude Lukeš podílet na koordinaci vyhledávacích a záchranných týmů.

Výbuch v přístavu zdemoloval i železobetonové obilné silo, které postavil před 50 lety pardubický podnik Průmstav, a zdevastoval celé čtvrti ve městě. Přes 5000 lidí bylo zraněno. Podle libanonského prezidenta Michela Aúna výbuch způsobilo 2750 tun špatně uskladněného dusičnanu amonného, který se často využívá v hnojivech, jako dezinfekční prostředek vody a díky oxidačním vlastnostem i v pyrotechnice. V souvislosti s výbuchem bylo zadrženo 16 představitelů bejrútského přístavu a celní správy.

Agentura DPA s odvoláním na sdělení Libanonského červeného kříže napsala, že se stále více než 100 lidí pohřešuje.

Do Libanonu ve středu přiletěly čtyři desítky specialistů z českého týmu USAR (Urban Search and Rescue Team, Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí), kteří jsou cvičení na vyprošťování lidí z trosek, ve skupině jsou také kynologové se psy, statik či lékař. Nasazeni byli se zpožděním ve čtvrtek kvůli průtahům ze strany libanonské armády. V pátrání kromě Čechů pomáhají také francouzské či ruské týmy.

Stovka lidí se stále pohřešuje

Zhruba 300 tisíc lidí v aglomeraci se kvůli výbuchu, jehož mohutná tlaková vlna zdemolovala okna a dveře mnoha bytů, nemůže vrátit domů. S velkým náporem zraněných se mezitím potýkají poničené nemocnice. Škody úřady podle AP odhadují až na 15 miliard dolarů.

Vyšetřovatelé v Bejrútu zkoumají i variantu vnějšího zásahu

Vyšetřovatelé výbuchu v přístavu v Bejrútu podle libanonského prezidenta Michela Aúna zkoumají, zda příčinou neštěstí byla nedbalost, nehoda či vnější zásah. S odvoláním na dnešní sdělení prezidentovy kanceláře to napsala agentura Reuters.

"Příčina dosud nebyla stanovena. Je možné, že šlo o vnější zásah raketou, bombou nebo jiný čin," řekl Aún místním médiím.

Podle prezidenta se vyšetřování výbuchu ve skladu v bejrútském přístavu, kde byly uloženy vysoce výbušné materiály, soustředí na tři oblasti. "První, jak se tam výbušné materiály dostaly a jak byly uskladněny… Za druhé, zda byl výbuch výsledkem nedbalosti nebo nehody… a za třetí možnost, že šlo o vnější zásah," uvedl prezident.

Premiér Hasan Dijáb a prezident Aún již dříve uvedli, že explodovalo 2750 tun dusičnanu amonného, který byl šest let nebezpečně uložen ve skladu v přístavu. Dusičnan amonný se využívá v hnojivech, ale také v bombách, píše Reuters.

Aún uvedl, že požádal francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který Bejrút navštívil ve čtvrtek, aby "zajistil letecké záběry, jež odhalí, co se stalo; pokud je Francouzi nemají, požádáme o ně jiný zdroj".

Nejmenovaný zdroj, který zná první podrobnosti z vyšetřování, Reuters ve středu sdělil, že příčinou výbuchu byla patrně nečinnost a nedbalost ohledně obsahu skladu. Podle tohoto zdroje mělo záležitost řešit několik komisí a soudců, ale "nic se s tím nedělalo".

USA nevyloučily, že příčinou neštěstí byl útok, zatímco Izrael, který s Libanonem několikrát válčil, odmítl, že by měl jakýkoli podíl na katastrofě, píše Reuters.

Aún uvedl, že v rámci vyšetřování bylo zadrženo 20 zaměstnanců přístavu. Centrální banka zároveň zmrazila účty sedmi lidí, včetně vedoucího přístavu a šéfa celní správy.

Zdroj obeznámený s předběžnými závěry vyšetřování uvedl, že ve skladišti číslo devět v bejrútském přístavu v úterý propukl požár, který se poté rozšířil do skladu číslo 12, kde byl uložen dusičnan amonný.

Mnozí Libanonci tvrdí, že výbuch a jeho okolností odrážejí rozsáhlou korupci a bratříčkování vládnoucích elit a že vláda se dlouhodobě snaží svá různá selhání svalit na níže postavené činitele. Aún podle Reuters nyní prohlásil, že před soudem mohou stanout "velcí i malí" činitelé.

Lidé vyšli do ulic

Stovky lidí vyšli ve čtvrtek také do ulic Bejrútu, aby protestovali proti vládě a korupci. Právě vládě totiž dávají tento incident za vinu. Podle nich nedostatečně zabezpečila uskladnění dusičnanu amonného. Kvůli nedbalosti vlády jsou zničeny desítky budov a oblast kolem přístavu se ocitla doslova v troskách. Policie už zadržela 16 představitelů bejrútského přístavu a celní správy.

Vyslechnuti budou bývalý ministr veřejných prací Ghází Arídí, který byl ve funkci, když v roce 2013 dorazila loď s nákladem dusičnanu amonného do bejrútského přístavu, a ředitel přístavu Hasan Kurajta, který je mezi osobami, jimž centrální banka nechala zmrazit konto.

„Žiji v Bejrútu pět let a je to tu k nepoznání - nyní je to město sirén, prázdných budov a ulic. Z domů zmizely střechy - vidím byty přátel, které jsou nyní úplně otevřené. Celá tato oblast, která byla skutečně hustě osídlena, je opuštěná. Lidé se sem jen tak nevrátí," říká zpravodaj BBC Quentin Sommerville.

Zločinná nedbalost

„To, co mě opravdu zasahuje, je to, jak nesmírně hloupé bylo jednání úředníků, jaká zločinná nedbalost zanechala tak výbušný materiál přímo v samém srdci tohoto města, poblíž domovů lidí, jejich podniků. A úřady o tom věděly - byly varovány, že tyto chemikálie jsou nebezpečné a že představují velké riziko pro město," dodal.

Oblast navštívil také francouzský prezident Emmanuel Macron, který prohlásil, že občané musí od své vlády pocítit „zásadní změnu“. Lidé se totiž na něj, jakožto na představitele bývalé koloniální mocnosti v Libanonu obraceli s žádostí, aby pomoc přišla k lidu, nikoliv k vládě.

„Chápu váš hněv, nejsem tu, abych podepsal bianko šek režimu,” řekl poté, co se na něj obrátil jeden z mužů: „Pane prezidente, jste v ulici Generála Gourauda, který nás osvobodil od Osmanů. Osvoboďte nás od stávajících úřadů”.

Macron slíbil, že bude prosazovat reformy libanonských politických představitelů, ale zároveň upozornil, že Libanon je svrchovaná země a to, kam bude směřovat, je jen na obyvatelích. Vyzval rovněž k mezinárodnímu vyšetření události.