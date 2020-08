Mladá Bejrúťanka Tatiana Hasroutyová viděla svého otce naposledy několik hodin před úterním výbuchem tisíců tun hnojiva v přístavu, kam odešel na pracovní směnu.

„Od té doby se neozval, zkoušeli jsme volat na jeho mobil, ale ten je stále hluchý. Netušíme, co se s ním stalo,“ řekl Hasroutyová pro katarskou zpravodajskou televizi Al-Džazíra. Lidí, kteří stále věří, že pod troskami budov mohou být jejich příbuzní či přátelé živí, jsou i dva dny po obrovském výbuchu v Bejrútu stovky, možná tisíce.

I proto se jak Libanonci, tak týmy záchranářů ze zahraničí snaží odklízet a prohledávat trosky budov v centru Bejrútu. Od noci na včerejšek je mezi nimi i dvacet českých záchranářů s pěti psovody, kteří včera dostali od libanonské armády vymezen sektor v přístavu.

„Právě jsme se spojili s velitelem týmu Jirkou Čmakalem a potvrdil nám, že tým dvaceti hasičů a pěti psovodů byl nasazen na konkrétní místo,“ oznámila včera po poledni mluvčí hasičského sboru Nicole Studená.

Prostor je asi půl kilometru od epicentra výbuchu, kde byly budovy zcela zničeny. Plocha sutin, které mají Češi prohledat a pokusit se najít přeživší, má velikost téměř sto tisíc metrů čtverečních. Podle českých záchranářů je naděje na nalezení živých lidí pod sutinami ještě jeden až dva dny.

Vedle Čechů poslali své záchranářské týmy do Libanonu například Francouzi, Řekové či Rusové.

Proč Smartwings?

Záchranáři použili k přepravě do Libanonu komerční letoun soukromé společnosti Smartwings. Ministr vnitra Jan Hamáček to zdůvodnil tím, že prý armádní letka nenabídla rychle vhodný letoun. Jak však v prohlášení uvedla armáda, nebyla o to vůbec ani požádána. Ministerstvo vnitra zaplatilo za let 1,5 milionu korun. (lup)