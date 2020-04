Čínská národní zdravotní komise ve svém prohlášení rovněž uvedla, že kromě toho zachytila virus u dalších 34 lidí, kteří nevykazovali žádné příznaky nemoci covid-19. V pátek bylo nově hlášeno 47 takových případů, ve čtvrtek 61. Dohromady se v pevninské Číně, do níž se nepočítá Hongkong a Macao, nakazilo již 81.953 lidí. Počet obětí nákazy vzrostl o tři na 3339.

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Počet potvrzených nově infikovaných v Číně v poslední době střídavě stoupá a klesá, výkyvy jsou ale jen v řádu desítek. Většinou jde podle čínských úřadů o takzvané importované případy.

Počet nových případů nákazy je v Jižní Koreji opět nízký

V Jižní Koreji za posledních 24 hodin přibyly jen tři desítky nových případů nákazy koronavirem. Podle specializovaného webu worldometers.info je to druhý nejnižší počet nově infikovaných za jeden den od 18. února. Soul chce nicméně dál zpřísňovat opatření proti šíření koronaviru. Lidem, kteří porušují domácí karanténu, hodlá nasazovat elektronické náramky, informovala agentura AP.

Celkem se v Jižní Koreji nákaza koronavirem SARS-CoV-2 potvrdila u 10.480 lidí. Nemoci covid-19 podlehlo 211 pacientů. Za posledních 24 hodin tak přibyli tři mrtví.

Kromě několika místních ohnisek nákazy místním úřadům starosti dělají především případy lidí, kteří přijíždějí s nákazou ze zahraničí. Dodržování karantény, do které tito lidé musí od 1. dubna povinně na čtrnáct dní, chce nyní Jižní Korea hlídat pomocí elektronických náramků.

Podle zástupce ministerstva zdravotnictví počet lidí v karanténě v posledních dnech výrazně vzrostl, a úřady proto potřebují efektivní nástroj, jak kontrolovat její dodržování. Podle agentury AP je nyní v karanténě v Jižní Koreji asi 57.000 lidí. Téměř 50 tisíc z nich se do země vrátilo ze zahraničí.

Zástupce jihokorejského ministerstva vnitra nicméně přiznal, že povinné nošení náramků nemá dostatečnou oporu v zákoně. Policie proto bude lidem v karanténě dávat podepsat jakýsi informovaný souhlas s nošením náramku.

Podle nedávno zpřísněného zákona mohou lidé v Jižní Koreji dostat až roční trest vězení nebo pokutu v přepočtu více než 200 tisíc korun, pokud poruší pravidla karantény. Lidé, kteří dobrovolně podepíšou souhlas s nošením náramku a přesto karanténu opustí, by podle zástupce ministerstva vnitra mohli ale dostávat nižší tresty. První náramky by lidé v karanténě mohli dostat za dva týdny.

Počet nakažených v Íránu překonal hranici 70 tisíc, mrtvých je 4357

Počet případů nákazy koronavirem v Íránu překonal hranici 70 tisíc. Za posledních 24 hodin přibylo více než 1800 nově infikovaných, informovala dnes agentura Reuters. Počet obětí nemoci covid-19 vzrostl o 125, a celkem tak islámská republika eviduje již 4357 mrtvých. V zemi se dnes otevřely některé podniky a vládní úřady, působící mimo Teherán, prezident Hasan Rúhání ale obyvatele vyzval, aby dál důsledně dodržovali opatření proti šíření viru.

Írán je nejpostiženější blízkovýchodní zemí. Koronavirem SARS-CoV-2 se tu podle oficiálních statistik nakazilo 70 029 lidí. V celosvětovém měřítku je Írán v počtu infikovaných na osmé příčce. Na asijském kontinentu má více případů jen Čína.

V Íránu se dnes mohly otevřít podniky zařazené do skupiny těch, u kterých je nízké riziko šíření nákazy. Výjimku tvoří pouze hlavní město Teherán, kde se budou moci tyto firmy otevřít až za týden.

"To, že se zmírňují omezení, neznamená, že se mohou ignorovat zdravotní pravidla," uvedl prezident Rúhání. Lidé by podle něj měli nadále dodržovat opatření, jakým je například omezení sociálních kontaktů. Zástupci ministerstva zdravotnictví už dříve varovali, že by zemi mohla v případě porušování pravidel čekat druhá vlna šíření nákazy.

Agentura Reuters upozornila, že se íránský režim snaží bojovat s koronavirem, zároveň chce ale co možná nejvíc ochránit své hospodářství, která se již tak potýká s vážnými problémy kvůli sankcím ze strany USA.

V Íránu se dnes podle agentury AP začaly opět otevírat vládní úřady, které byly kvůli koronaviru na týden uzavřeny po celé zemi. Otvírat se začaly úřadovny mimo Teherán a do práce mohla nastoupit třetina úředníků, pracujících dosud z domova. Ženy s malými dětmi si mohly přednostně vybrat, zda nedají přednost práci z domova, uvedla agentura AP.

V Egyptě musela policie použít slzný plyn k rozehnání vesničanů, bránících pohřbu lékařky, která podlehla nemoci covid-19. Vesničané se obávali, že by pohřeb mohl rozšířit nákazu do delty Nilu.

Egypt dosud potvrdil přibližně 1800 případů nákazy, z nichž 135 pacientů zemřelo.