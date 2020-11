Nikdo přesně neví, nakolik Trump podléhá radám svého okolí. Předpokládá se, že největší vliv na něj má jeho dcera Ivanka a její manžel Jared Kushner. Ti byli podle CNN Trumpovými spolupracovníky vybráni, aby přesvědčili prezidenta, že má přijmout svoji porážku. A to je první věc, co by měl Trump pro svoji budoucí pověst a dobro země udělat. Uznat prohru a poblahopřát vítězi.

Pokud by uznal, že Joe Biden zvítězil, bylo by rozumné stáhnout i všechny účelové žaloby na falšování během sčítání korespondenčních hlasů. Pokud nějaký důkaz jeho tým v ruce má, ať jej předá FBI. Bohužel to tak nevypadá. A bizarní tiskovka Trumpova hlavního právníka Rudyho Gulianiho před garáží prodejny zahradních potřeb na předměstí Filadelfie to jen potvrdila. Soudní nejistota by se ale již neměla prodlužovat.

Prezidentské volby v USA jsme sledovali ON-LINE ZDE

Prezident by se také neměl nadále angažovat v řešení covidové pandemie a měl by začít poslouchat opravdové odborníky. Neměl by ani vyhazovat hlavního amerického hygienika Anthony Fauciho, jak přislíbil během své kampaně. Počet nakažených v USA včera překročil hranici 10 milionů.

Udělí si Trump milost?

Analytici oslovení americkými médii vyslovili obavy, že si Trump udělí milost. Skončí mu totiž imunita a může být opět stíhán kvůli daňovým a pojišťovacím podvodům. Omilostněni by mohli být i jeho bývalí kontroverzní poradci Bannon, Paul a Manafort. Podpořit by ho pak mohl i jím obsazený Nejvyšší soud. Podobný způsob záchrany vlastního krku ale jen dále prohloubí nedůvěru v americkou spravedlnost a rozhodně nepomůže vítězství nad společenským rozkolem.

A s tím by si Trump opravdu neměl zahrávat. Především na svém Twitteru by se měl nyní opravdu maximálně mírnit. Snad ani on si nepřeje, aby na Washington vyrazily po zuby ozbrojené pravicové milice a cestou se potkaly s levicovými radikály. O občanské válce se zatím mluvilo v médiích snad jen v nadsázce, ale v krvavé násilí by se situace mohla v USA během následujících týdnů nejistoty opravdu zvrhnout.

Proto je poslední rada vlastně tou nejdůležitější. Donald Trump by neměl dělat své zemi a svému nástupci během následujících 90 dní žádné naschvály. Měl by se soustředit jen na to, aby administrativa běžela bez zádrhelů a předání moci proběhlo maximálně důstojně a hladce.