Podle úřadů jen v květnu zemřelo v Britské Kolumbii po předávkování 160 lidí. Vedoucí soudní lékařka Lisa Lapointeová shrnula, že za prvních pět měsíců letošního roku měly drogy na svědomí smrt 851 lidí. Tragická čísla jsou způsobena především nekvalitními narkotiky s nebezpečnými příměsmi, rizikový je hlavně syntetický opiát fentanyl.

Radnice Vancouveru se kvůli této situaci snaží získat výjimku z federálních zákonů a dekriminalizovat držení malého množství drog, a to včetně heroinu a pervitinu. Podle úředníků by to dramaticky snížilo množství policejních zákroků. Aktivisté se ale zlobí, že je radnice nepřizvala k debatě a mají za to, že takové opatření nebude stačit.

Organizace Drug User Liberation Front (DULF, Fronta za liberalizaci užívání drog) nedávno svůj vztek přetavila do akce před policejní stanicí, které se účastnila i radní Jean Swansonová. Aktivisté během ní rozdávali dávky drog úhledně zabalené do pečlivě nadepsaných krabiček, na nichž bylo uvedeno i přesné složení narkotik. Na nákup drog od "důvěryhodných dealerů" vybrali 3000 dolarů (65 tisíc Kč) v crowdfundingové kampani.

Policie tvrdí, že o rozdávání drog na akci neměla tušení, zástupce DULF Jeremy Kalicum ale říká, že organizace to s policií konzultovala. Šéf místní policejní jednotky prý dostal i poukázku, která k vyzvednutí jedné krabičky s drogami opravňovala.

"Většina radních by asi nešla rozdávat drogy, bezpečný zásobovací řetězec ale podporují," řekla Swansonová."Naše malá akce ukázala, že když to zvládne několik skupin s trochou peněz, musí to zvládnout i vláda se svými miliardami dolarů." Podle ní je potřeba jednat i vzhledem k tomu, že nekvalitní drogy mají v provincii na svědomí více lidských životů než pandemie covidu-19.

Jedna z organizátorek akce, Eris Nyxová, tvrdí, že základem budoucí regulace by mělo být to, aby se drogově závislým zajistil přístup k prověřeným látkám. "Nejsme zločinci. Máme tu zcela nepředvídatelný a nestabilní trh s drogami, který vznikl kvůli prohibici. A ty drogy pak zabíjejí naše přátele, naše příbuzné a sousedy… tu regulaci potřebujeme," řekla.

V současnosti drogoví dealeři nabízejí drogy, které nejsou čisté a obsahují řadu nebezpečných látek, jako je třeba fentanyl. Uživatelé pak vůbec nevědí, co kupují, a regulace by tomu učinila přítrž.

Důkazů o tom, že dekriminalizace užívání drog vede ke snížení počtu úmrtí na předávkování, stále přibývá. Například Portugalsko dekriminalizovalo užívání narkotik v roce 2001. Za deset let tam počet smrtelných předávkování opiáty klesl na pětinu.

Další rozdávání drog na ulici chystají aktivisté z Vancouveru na 31. srpna, na který připadá mezinárodní den připomínající oběti předávkování. "Budeme to dělat tak dlouho, dokud se něco nezmění. V tuhle chvíli je to naše jediná možnost," uzavírá Nyxová.